Na burzu vstoupilo rekordně firem specializovaných na akvizice SPAC

Za leden až říjen letošního roku vstoupilo na burzu 165 firem, které se specializují na akvizice a které se označují zkráceně SPAC. To je téměř dvojnásobek počtu primárních veřejných nabídek (IPO) těchto firem za celý loňský rok a pětinásobek ve srovnání s rokem 2015. Upozornil na to zpravodajský server CNBC, který se odvolává na údaje společnosti Refinitiv.



SPAC většinou zakládají podnikatelé, manažeři hedgeových fondů či sportovní manažeři. Tyto firmy se stávají stále oblíbenějším způsobem pro vstup na akciový trh pro podniky, které se chtějí vyhnout zdlouhavému procesu primární nabídky akcií.



SPAC jsou firmy bez reálné činnosti a vytvořené pouze za účelem získání kapitálu prostřednictvím nabídky akcií. Takto získané peníze, případně v kombinaci s úvěrem, použijí k nákupu jiné firmy. Koupené firmy tak prostřednictvím akvizice automaticky vstoupí na burzu. Investoři, kteří nakupují akcie SPAC, zpravidla předem nevědí, jakou firmu budou přes SPAC nakonec vlastnit.



V případě, že se manažerům této speciální firmy nepodaří najít cíl k převzetí do určitého termínu, což bývají obvykle dva roky, je SPAC zlikvidována a investoři získají zpět své peníze.



Protože firmy označované jako SPAC nemají žádné předchozí aktivity ani finanční záznamy, ke kterým by byl přístup, zájem o ně se obvykle odvíjí od pověsti jejich manažerských týmů. Ty obvykle vedou renomované osobnosti. Jedním z nich je Bill Ackman, jehož firma Pershing Square Tontine Holdings získala letos v červenci až čtyři miliardy USD (88,3 miliardy Kč), což z ní dělá zatím největší SPAC.



SPAC existovaly už v 90. letech, ale obvykle znamenaly jen poslední možností pro menší firmy, které se chtěly stát veřejně obchodovanými. Pandemie ale přiměla některé podniky, aby zvážily rychlejší způsob získání peněz a vstupu na burzu.



Refinitiv uvádí, že SPAC získaly za deset měsíců letošního roku ze svých nabídek akcií celkem 56 miliard USD (1,2 bilionu Kč). To je téměř dvanáctinásobek částky získané ve stejném období roku 2015. Podle analytiků ale zatím není jasné, zda se tento nárůst podaří udržet i po pandemii.