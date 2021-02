SAB Finance a.s. - Doplňující informace k výroční zprávě za rok 2020

SAB Finance a.s

IČ: 24717444

Výroční zpráva společnosti SAB Finance a.s. dostupná zde: https://www.sab.cz/media/userfiles/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20SABF_KPMG_2020_FINAL.pdf byla vytvořena a ověřena auditorem dne 25.1.2021, tedy ještě před přijetím akcií SAB Finance a.s. k obchodování na evropském regulovaném trhu, a tudíž nesplňuje veškeré náležitosti dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (§ 118 an.). Výroční zpráva byla uveřejněna na webu SAB Finance a.s. v sekci „Pro investory“ dne 26.1.2021.

