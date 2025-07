Obrat Washingtonu, Nvidii povolil vyvážet čipy H20 do Číny. Akcie se dostávají nad 170 dolarů

Pozitivní momentum kolem Nvidie pokračuje. V úterý americký výrobce čipů používaných ve vývoji AI oznámil, že dostal od Washingtonu zelenou a může obnovit prodej svého čipu H20 v Číně. Zpráva přichází poté, co minulý týden akcie Nvidie dosáhly nových historických maxim a tržní kapitalizace společnosti překonala hranici čtyř bilionů dolarů. Akcie reagují dalším růstem, v premarketu posilují o více než 4 % a posouvají se nad 170 USD.



Ujištění Washingtonu, že dodávky čipů H20 do Číny budou schváleny, značí dramatický obrat oproti dřívějšímu postoji administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, jež v dubnu firmě vzkázala, že bude potřebovat licenci k jejich prodeji. Čipy H20 přitom navrhla speciálně pro čínský trh, aby obešla dřívější vývozní restrikce USA.

Schválení exportu čipů H20 do Číny by mohlo letos zvýšit tržby Nvidie o miliardy dolarů a obnovit plnění objednávek. Nyní by tak mohla firma získat podstatnou část z 15 miliard dolarů v tržbách datových center ve fiskálním roce 2026, které byly dříve kvůli vládním omezením v ohrožení, uvedla agentura Bloomberg.

Krok USA přichází po týdnech oteplování vztahů mezi Washingtonem a Pekingem, které se řídily neprůhledným obchodním příměřím, jehož cílem je, aby obě strany schválily vývoz klíčových technologií. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po setkání se svým čínským protějškem minulý týden uvedl, že existuje „silná touha“ na obou stranách po setkání Trumpa a prezidenta Si Ťin-pchinga koncem tohoto roku.

USA v posledních týdnech zrušily řadu vývozních kontrol, včetně softwaru pro návrh čipů, které byly zavedeny před obchodními rozhovory, jež proběhly minulý měsíc v Londýně. Výměnou za to Čína více rozvolní utlumený prodej minerálů vzácných zemin potřebných k výrobě řady high-tech produktů.

Dodávky čipů H20 budou mj. přínosem pro čínské společnosti od DeepSeek až po Alibabu. Ty navzdory pokroku Huawei, největší čínské společnosti v oblasti polovodičů, vyhledávají hardware Nvidie pro školení, rozšiřování a provozování služeb AI, které budují v rámci konkurenčního boje s firmami jako OpenAI.

Futures na americké akcie po oznámení Nvidie vzrostly, Nasdaq 100 posiloval téměř o půl procenta. Mnohem výrazněji pookřály akcie Alibaby, které v úterý v Hongkongu vzrostly o šest procent a například provozovatel datových center Beijing Sinnet Technology si připisoval dokonce 8,4 procenta.

„Obnovení prodeje H20 společností do Číny je samozřejmě pozitivní. Nejen pro společnost, ale i pro dodavatelský řetězec polovodičů pro umělou inteligenci, a také pro čínské technologické platformy, které budují schopnosti umělé inteligence. Je to také dobrý vývoj pro vztahy mezi USA a Čínou,“ zhodnotil Vey-Sern Ling, výkonný ředitel společnosti Union Bancaire Privee.

Zdroj: Bloomberg