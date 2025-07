Rozbřesk: Signál a šum v americké červnové inflaci

Včerejší reakce trhu s americkými vládními dluhopisy byla typickou ukázkou toho, jak ošidné je obchodovat prvni inflační čísla, jež se objeví na obrazovce, když se ďábel může skrývat v detailech. To, co totiž na obchodníky z agentur jako je Bloomberg či Reuters nejprve vypadlo, byla informace, že americká jádrová inflace činila v červnu "jen" 0,2 % meziměsíčně, což bylo nepochybně méně, než se čekalo. Nicméně ten, kdo si na základě této zprávy koupil americké pevně úročené instrumenty, tak velmi pravděpodobně obchodoval šum, když v daný okamžik unikal signál.

Pohled do detailní struktury inflačních dat totiž napovídá, že nízký růst spotřebitelských cen (bez energií a potravin) byl do značné míry dán zpomalením růstu nájemného. To by samo o sobě nebyl špatný (inflační) signál, avšak je třeba si uvědomit, že jde o položku, jež má značnou setrvačnost, takže například z pohledu provádění měnové politiky (nastavení sazeb Fedu) poměrně neužitečná.

První a hlavní detail, na který se trh měl zaměřit, byl proinflační efekt vyšších celních sazeb. A ten se konečně projevil, když řada položek spotřebitelského charakteru, jež pochází z dovozu (např. oblečení či boty), zdražila. Celkově ceny zboží (opět bez energií a potraviny) rostly o 0,2 % meziměsíčně, což se může jevit jako málo, ale standardně mají tyto komodity tendenci klesat, což je důležitý signál pro početnou skupinu jestřábů uvnitř Fedu, která stále čeká na to jak se vyšší cla propíší do inflace.

Druhým takovým “jestřábím” detailem je fakt, že růst v sektoru služeb (opět očištěno o vliv energií a nájemného) zrychlil a v sezónně očištěné podobě byl nejvyšší od ledna (0,35 % m/m, resp. 4,3 % anualizovaně).

Není divu, že trh vzal výše uvedené signály v detailech inflačního reportu rychle v potaz a sázky na to, že Fed bude (v září) snižovat úrokové sazby v průběhu včerejší seance poklesly, respektive ti, kdo ve zbrklé reakci na inflační data dluhopisy nakoupili, na tom prodělali. Na druhou stranu včerejší ztráty nemusí být definitivní, neb před námi je řada dat, jež mohou lehce proinflační odstín včerejšího reportu o spotřebitelské inflaci snadno vymazat. Koneckonců již dnes odpoledne to může být červnová produkční inflace.

*** TRHY ***

Prázdninová nálada na koruně



Na korunovém trhu panuje vyloženě prázdninová nálada s minimální volatilitou. Silné impulsy, které by mohly českou měnu rozkolísat, nepřicházejí a v nejbližších seancích tomu dle nás nebude jinak. Dnes zveřejní statistický úřad červnové ceny výrobců - předpokládáme pokračující mírný meziroční pokles cen v průmyslu a naopak stále dvouciferný růst cen v zemědělství. Z pohledu trhu i ČNB půjde nicméně o druhořadé číslo, proto na něj ani koruna nebude reagovat.



Eurodolar

Dolaru včera pomohla americká makrodata, když vedle zmíněných detailů v červnové inflaci zaujalo i nečekané vylepšení podnikatelské nálady v New Yorku. Celkově tak dolaru pomáhá růst sazeb a výnosů, které implikují, že se významně snížily sázky na redukci sazeb v horizontu následujících šesti měsíců.

Americká data mohou hýbat (euro)dolarem i dnes, když ve hře budou data za americkou výrobní inflaci a průmyslovou výrobu. Bedlivě sledovaný ovšem bude i vývoj na trhu s vládními dluhopisy, kde před blížícími se volbami v Japonsku začíná zlobit japonská výnosová křivka, jež tlačí dluhopisy globálně do defenzivy.