Ceny v průmyslu klesají, zemědělci a potravináři dále zdražují

Dnes zveřejněný výsledek červnových výrobních cen potvrdil rozdílnou inflační dynamiku v jednotlivých sektorech. Zatímco ceny v průmyslu pokračují v meziročním poklesu o 0,7 %, ceny v zemědělství nadále svižně rostou, a to meziročním tempem 13,4 %. Ceny stavebních prací zvolnily růst na 2,9 %, tržní služby byly meziročně dražší o 4,2 %.

Ceny v průmyslu poklesly v meziročním i meziměsíčním srovnání pátý měsíc v řadě, zejména zásluhou levnějších energií, které meziročně odepsaly 5,4 %. Svou roli ale nadále sehrává i slabší poptávka po průmyslovém zboží, jež zatím brání výraznějšímu oživení tuzemského zpracovatelského sektoru. Poslední data nicméně naznačují jeho stabilizaci a lehký optimismus k nejbližším měsícům.

Negativním rizikem je ale v tomto ohledu hrozba 30% amerických cel, jejichž platnost byla odložena na začátek srpna. My nadále věříme, že ze strany amerického prezidenta jde o vyjednávací taktiku a finální dohoda bude zahrnovat nižší celní sazbu.

Ceny v zemědělství stále vykazují dvoucifernou meziroční dynamiku. Ta však v červnu zvolnila a díky vyšší srovnávací základně by měl tento trend pokračovat i v příštích měsících. Svižně zdražují jak ceny v rostlinné výrobě (+10,8 %), tak i živočišné (+16,5 %).

Z pohledu průsaku výrobních cen do spotřebitelské inflace je nepříjemné další zrychlení cen potravinářů na meziročních 4,1 % z 3,3 %, přičemž svižně zdražují zejména mléčné výrobky (+11,9 %). Pro nejbližší měsíce je proto rizikem další zdražování potravin a jejich výrazná rozkolísanost. Zvláště v situaci, kdy je míra konkurence v tuzemské vertikále zemědělců-potravinářů-obchodníků obecně nižší.



Z pohledu ČNB jsou dnešní výsledky producentských cen spíše druhořadým číslem, které výrazněji nezamíchá kartami před srpnovým měnovým zasedáním. Pozice centrální banky je přitom relativně dobře čitelná – prostor pro nižší úrokové sazby je nyní minimální. A to i s ohledem na přetrvávající proinflační rizika, zejména setrvačnou inflaci ve službách nebo zdražující nemovitosti, které se do spotřebitelských cen propisují skrze nájemné i náklady vlastnického bydlení neboli imputované nájemné.