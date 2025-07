Trumpova nová cla míří na měď, dostane se i na léky

Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení cel na dovoz mědi do Spojených států ve výši 50 procent. Podle ministra obchodu Howarda Lutnicka začnou nová cla platit na přelomu července a srpna.



Trump v březnu zavedl cla na dovoz oceli a hliníku z celého světa ve výši 25 procent a v červnu je zdvojnásobil na 50 procent. Už od února Washington analyzoval také dopady možného zavedení cel na měď s cílem podpořit domácí výrobu.

Ceny mědi ve Spojených státech v reakci na dnešní oznámení vzrostly o více než 12 procent na rekordní hodnotu přes 12.330 dolarů (259.000 Kč) za metrickou tunu. Na burze v londýně měď naopak oslabovala až o 2,5 %.

Největší světový producent mědi, chilská státní firma Codelco, uvedla, že vyčká, jestli se cla budou vztahovat na všechny státy, nebo jen některé, než se k věci vyjádří.

Trump chce zavést cla na úrovni až 200 procent na léky dovážené do USA



Americký prezident Donald Trump chce zavést cla na úrovni až 200 procent na léky dovážené do Spojených států. Farmaceutickým firmám chce dát ale rok až 18 měsíců, aby začaly vyrábět v USA, informuje agentura Reuters. "Brzy oznámíme cla na farmaceutika, čipy a ještě pár dalších věcí," řekl Trump novinářům při zasedání svého kabinetu v Bílém domě. Kdy přesně, ale neuvedl.



"Dáme lidem zhruba rok, rok a půl na to, aby sem přišli," poznamenal také na adresu farmaceutických společností. "Pokud budou muset dovážet farmaceutické výrobky do země... budou zatíženy velmi, velmi vysokým clem, třeba 200 procent," doplnil.



Americký ministr obchodu Howard Lutnick pak televizi CNBC sdělil, že podrobnosti o clech na léky administrativa oznámí koncem měsíce.



Trump záměr zavést cla na farmaceutické produkty v minulosti zmínil opakovaně. Podle obchodní databáze OSN se loni do USA dovezly farmaceutické výrobky za téměř 213 miliard USD (4,48 bilionu Kč).