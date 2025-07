200 milionů dolarů za jednoho inženýra. Jak Meta eskaluje válku o AI talenty

200 milionů dolarů. Tolik Meta Platforms údajně nabídla, aby do svého týmu „superinteligence“ přetáhla bývalého šéfa AI týmů Applu Ruominga Panga. se tuto nabídku ani nesnažil dorovnat, protože výrazně převyšuje běžné odměny ve firmě, s výjimkou generálního ředitele Tima Cooka.

Meta k sobě přetáhla Ruominga Panga, který vedl tým pro AI modely v Applu, a nabídla mu odměny v řádu stovek milionů dolarů rozložené do několika let, uvedli lidé obeznámení se situací, kteří si přáli zůstat v anonymitě, protože detaily odměn nebyly oficiálně oznámeny. Meta se sídlem v Menlo Parku v Kalifornii odmítla komentář. na žádost o vyjádření nereagoval.

Tento balíček odpovídá i dalším významným akvizicím do nového týmu Meta Superintelligence Labs, který se zaměřuje na vývoj AI systémů schopných plnit úkoly stejně dobře, nebo lépe, než lidé. Členem tohoto týmu nyní je bývalý šéf GitHubu Nat Friedman a zakladatel AI startupu Daniel Gross. Meta také jmenovala spoluzakladatele Scale AI, Alexandra Wanga, svým hlavním AI ředitelem poté, co získala 49% podíl v jeho firmě v hodnotě 14,3 miliardy dolarů.

Z pohledu čísel má tato skupina jedny z nejvyšších odměn v korporátním světě, a to včetně pozic generálních ředitelů největších světových bank. Většina těchto peněz je však vázána na výkonnostní cíle a bude se rozdělovat postupně během let. To znamená, že zaměstnanci je nemusí získat celé, pokud odejdou dříve nebo pokud akcie společnosti nebudou mít dobrý výkon.



Odměny pro nové členy laboratoří Meta Superintelligence Labs (MSL) se skládají ze základního platu, náborového bonusu a akcií společnosti Meta, přičemž akcie tvoří největší část balíčku odměn. Plat a bonus při nástupu často představují významné hotovostní částky a v případech, kdy by nový zaměstnanec musel opustit významný podíl ve startupu, může být náborový bonus vyšší, aby tuto ztrátu vykompenzoval.



U akciové složky Meta obvykle do smluv zahrnuje podmínku, že výplaty jsou vázány na konkrétní metriky, například růst ceny akcií Meta o určité procento za daný rok. A v mnoha případech noví zaměstnanci podepisují pro získání akcií smlouvy s delší než obvyklou čtyřletou dobou.

Nové detaily o struktuře těchto odměn přicházejí poté, co generální ředitel OpenAI Sam Altman šokoval Silicon Valley, když v podcastu se svým bratrem popsal „válku o AI talenty“ s Metou. Altman v červnu uvedl, že Meta nabízela jeho zaměstnancům náborové bonusy až 100 milionů dolarů a ještě větší celkové odměny, aby je přetáhla do svého týmu MSL. Altman naznačil, že jeho zaměstnanci zůstávají v OpenAI kvůli lepší firemní kultuře a pověsti v oblasti inovací.







Navzdory Altmanovým poznámkám se generálnímu řediteli Mety Marku Zuckerbergovi již podařilo najmout více než 10 výzkumníků z OpenAI, stejně jako špičkové odborníky z firem jako Anthropic, a dalších startupů. A jak se válka o talenty vyostřuje, Altman v úterý uvedl, že s Zuckerbergem od začátku jeho náborového úsilí nemluvil, ale očekává, že se setkají tento týden na konferenci Allen & Co. v Sun Valley v Idahu, a „těší se na to“.