Komoditní otázka

Naše domácí stavebniny mohly nedávno překvapit své zákazníky tím, že skokově a značně zvedly ceny polystyrenu, a to v reakci na vyšší ceny výrobců. V USA se zase například prudce zvýšily ceny stavebního dřeva a souvisejících produktů (u stromů v lesích to ale prý zatím neplatí, úzké hrdlo je na pilách a navazujících výrobcích). Dnes opět o vývoji na komoditních trzích, včetně jejich inflačních dopadů.



1. Nahoru tady, nahoru tam: Následující graf ukazuje konkrétní vývoj cen stavebního dříví v USA, podobné to je například u OSB. Současné ceny jsou vysoko nad předchozím vrcholem z roku 2017/2018 a jsou příkladem toho, co podle některých názorů povede k vyšší než přijatelné inflaci.



Zdroj:



2. Relativně k GFC vrcholům: Další graf se zaměřuje na vývoj cen energií a podle něj se zde ceny stále pohybují znatelně pod vrcholem dosaženým před i po velké finanční krizi GFC (často používaná zkratka od Great Financial Crisis).



Zdroj:



Podle dalšího grafu jsou ceny průmyslových kovů GFC vrcholům mnohem blíže:



Zdroj:



Pokud si připomene inflační příběh po GFC, dá se zhruba shrnout takto: Mohutné monetární uvolňování vedlo k obavám z vysoké inflace, které následně začal živit i opětovný růst cen komodit (viz grafy). Proti tomu stály názory, že růst cen komodit se zastaví a monetární expanze je reakcí na ekonomický útlum, propad rychlosti obratu peněz, poptávku po likviditě. V určitém smyslu se tak čekalo, jak se situace vyvrbí. Dnes již empiricky víme, že „b“ bylo správně, komoditní karta na vysokou inflaci tlačit přestala, panovaly naopak dezinflační tlaky.





3. Tentokrát jinak? Výše popsaný příběh může a nemusí být pro současnou situaci relevantní. Já své vlastní inflační projekce a vyhraněný názor nemám, ale mám mustr, podle kterého vnímám jednotlivé názory na to, jak se bude situace v této oblasti vyvíjet. Mustr je jednoduchý – bere názor do úvahy jen pár selektivních věcí, nebo širší obrázek a druhé strany mincí? Jelikož dnes hovoříme zejména o komoditách, tak například:



Bere do úvahy jen to, že komoditní trhy nyní sice prudce rostou? Nebo i to, že Čína na těchto trzích již pravděpodobně nebude hrát takovou strukturální roli jako během předchozího býčího cyklu, protože se chce a měla by přesunout od „tvrdého k měkkému“? Bere do úvahy jen relativně vysoké ceny komodit, nebo i to, že na dlouhodoběji vyšší inflaci by tyto ceny musely stále růst (jejich zafixování na vysokých hodnotách následnou inflaci už samo o sobě nezvyšuje)? Bere do úvahy jen to, že ceny komodit mohou táhnout nahoru plány na mohutné infrastrukturní investice v USA? Nebo opět i Čínu, tentokrát cyklickou – to, že finanční stabilita může být pro tuto zemi důležitější, než dluhy financovaná pokračující infrastrukturní expanze?