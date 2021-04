Ceny za přepravu komodit rostou a jen tak se nezastaví

Pro letmý pohled na to, jak rychle a nerovnoměrně se ekonomiky zotavují z pandemie, se stačí podívat na trh přepravy surovin. Rostoucí poptávka po všem od sójových bobů až po ocel způsobila, že náklady na dopravu volně loženého letos vzrostly o více než 50 %. Výroba, která poprvé zrychlila v Číně, nyní zrychluje i v jiných zemích, které zintenzivňují nákupy komodit. Obnovují tak vyčerpané zásoby z lockdownu, který zpomalil provoz v přístavech a dopadl na ekonomickou aktivitu na celém světě.

Analytici tvrdí, že tato rally ještě neskončila. Ceny za přepravu nebalených komodit, jako je obilí, železná ruda a uhlí zůstanou letos a pravděpodobně až do roku 2022 vysoké. To je pro trh, který se před méně než 12 měsíci propadl na čtyřleté minimum, strmý obrat. A navíc přichází spolu s utaženou nabídkou plavidel. Kvůli nerovnoměrnému zotavení dochází také k boji o trasy lodních kontejnerů, které přepravují vše od nábytku až po balené komodity.

"Pokud se trochu vrátíte zpět a vzpomenete si, jak před rokem touto dobou vypadal svět a jaký panoval sentiment, byla tu spousta nejistoty," řekl Burak Cetinok, vedoucí výzkumu u Arrow Shipbroking Group. "Ale teď, když vidíme světlo na konci tunelu, si průmyslový sektor buduje zásoby. A to přispívá k silným zásilkám,“ dodává Cetinok.

Náklady na přepravu začaly růst, když se Čína, hlavní nákupčí komodit, otřepala z pandemie rychleji než jiné země. Opětovná výroba v tomto asijském státě a obrovský dovoz amerických plodin k nakrmení zvětšujícího se stáda prasat, vyhnaly ceny za sypké produkty o stupínek výše.

Čínské dovozy jsou tak velké, že pomohly vyšvihnout náklady za dovoz loďmi Panamax (těch, které splňují limity velikosti pro Panamský průplav) na nejvyšší úroveň za více než deset let. Někteří obchodníci to dokonce přirovnali k velké loupeži obilí ze 70. let, kdy Sověti tajně kupovali miliony tun amerických zásob.

"Velmi silná americká přeprava pokračovala i v prvním čtvrtletí a do budoucna budeme svědky vysokých zásilek kukuřice z USA," podotkl Peter Lindstrom, vedoucí výzkumu norské přepravní společnosti Torvald Klaveness Group. "Tomu se stane ve stejnou dobu, kdy je tradičně vrcholná sezóna na východním pobřeží Jižní Ameriky. To je pozitivní faktor, který bude u Panamax dále působit.“

Velké americké dodávky kukuřice ve druhém čtvrtletí přijdou také ve stejné době jako rostoucí objemy uhlí, což je další komodita, která pomáhá zvyšovat náklady na přepravu volně loženého zboží. Kvůli obchodní potyčce mezi Austrálií a Čínou zůstalo koncem loňského roku na břehu 70 lodí přepravujících více než 8 milionů tun uhlí, což snížilo nabídku plavidel. I když se tato situace zmírnila, zhruba 35 jich stále není k dispozici pro nové cesty.

A tato šarvátka má ještě další důsledek. Uhlí nyní cestuje delší vzdálenosti. Austrálie totiž posílá uhlí dále, např. do Indie, a Čína místo toho nakupuje toto palivo ze zemí, jako je Kolumbie a Jižní Afrika. To má za následek větší využití lodí Panamax než těch největších lodí.

"Většinu uhlí pocházejícího z Austrálie a směřujícího do Číny přepravují největší lodě na volně ložené materiály, tzv. Capesize," uvedl Cetinok. "Po této změně jich většinu vozí menší Panamaxy, takže aby tyto menší lodě odvezly stejné množství uhlí, potřebuje se jich větší množství."

Příležitost pro arbitráž

Nerovnoměrné oživení přineslo také několik překvapení. Čína zažehla své ocelárny s dostatečným předstihem před ostatními zeměmi a vytvořila tak obrovský rozdíl mezi cenami v Severní a Jižní Americe. Američané a Evropané zároveň během pandemie začali nakupovat čínské zboží online, což dopadlo na provoz kontejnerů běžně používaných k přepravě ocelových výrobků.

Výsledek? Za tepla válcované svitky se nakládají do velkoobjemových lodí, které se pak posílají do Ameriky, což trvá déle než nakládání běžně používaných kontejnerů. "Arbitráž mezi Pacifikem a Atlantikem se dostala na tak vysokou úroveň, že hromadná přeprava dává smysl," řekl Cetinok.

Kreativní nápady

Obchodníci s obilím také musejí být kreativní. Mnoho společností, které obvykle dodávají speciální zrna v kontejnerech, se rozhodlo pro hromadnou přepravu. V Brazílii si špičkový obchodník s plodinami Cargill dokonce rezervoval Capesize plavidlo schopné přepravit 180 000 tun sypkých zrn, aby si vyvzedl sóju, ukázaly údaje o přepravě.

"Díky spreadům, které pozorujeme, je levnější vzít si jeden Cape namísto tří Supras nebo dvou Panamaxů a lidé jsou kreativní," poznamenal Lindstrom a dodal, že někteří obchodníci si také pronajímají Capesizy a rozdělují je tak, aby mohli přepravovat různé komodity a snížili své náklady.

"Na letošní i příští rok jsem docela optimistický," řekl Lars-Christian Svensen, hlavní obchodní ředitel společnosti Golden Ocean Group. "Suché komodity v posledních několika letech trochu spaly, ale nyní vzlétají."

Zdroj: Bloomberg