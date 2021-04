EPH vymění dvě uhelné elektrárny v Německu za odškodné a ke konci roku je nechá uzavřít

Německá agentura pro síťové služby Die Bundesnetzagentur (BNetzA) vybrala další tři elektrárny, které od 8. prosince nebudou smět spalovat uhlí. Země je v rámci svého postupného odklonu od uhelné energetiky odškodní platbami za odstavení uhelných zdrojů. Uvedla to dnes agentura DPA. Dvě z těchto uhelných elektráren patří do skupiny Energetického a průmyslového holdingu (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského. Výši odškodného agentura nesdělila.



Spolkový úřad v aukci na platby za odstavení uhelných zdrojů rozhodl, že příspěvek na odstavení získají dvě velké černouhelné elektrárny ve spolkové zemi Dolní Sasko. Jedna má výkon 757 megawattů, patří skupině Uniper a stojí v přístavu Wilhelmshaven. Druhou je elektrárna Mehrum zhruba 20 kilometrů od Hannoveru o výkonu 690 megawattů, která patří EPH, stejně jako další dnes vybraná menší hnědouhelná elektrárna Deuben v Sasku-Anhaltsku s výkonem 67 megawattů.



Spolková agentura uvedla, že zájem o příspěvky na uzavření uhelných zdrojů byl vyšší, než mohla uspokojit.



V první aukci koncem loňského roku získalo příspěvek od spolkové agentury na ukončení činnosti 11 elektráren s celkovým výkonem téměř 4800 megawattů. Tehdy si mezi sebou rozdělily 317 milionů eur (8,3 miliardy Kč). Vybrané podniky se zavázaly ukončit činnost k letošnímu 1. lednu.



Celkem je do roku 2027 v plánu osm aukcí, přidělovaná částka se bude postupně snižovat. Přihlášky do třetího kola aukce, které se uskuteční koncem příštího roku, mohou provozovatelé posílat do konce tohoto měsíce. Německo plánuje, že výrobu elektřiny z černého a hnědého uhlí ukončí nejpozději od roku 2038.



EPH s uhlím v Německu zcela nekončí, holding tam spolu se skupinou PPF Investments vlastní společnost LEAG, která provozuje lignitové povrchové doly a elektrárny, například Jänschwalde nebo Schwarze Pumpe. "Na základě dohody provozovatelů uhelných elektráren a německé spolkové vlády dojde k uzavření všech těchto výrobních zdrojů do konce roku 2038. Provozovatelé obdrží finanční kompenzace určené na rekultivační práce," řekl dnes ČTK mluvčí EPH Daniel Častvaj.