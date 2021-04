Mezinárodní agentura pro energii díky očkování zlepšila výhled poptávky po ropě

Postup očkování proti covidu-19 zlepšuje výhled světové poptávky po ropě, uvedla dnes ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Letošní výhled poptávky po této surovině se podle ní zvýší o 5,7 na 96,7 milionu barelů denně. Nárůst počtu nakažených novým koronavirem v některých zemích, které se řadí k velkým spotřebitelům ropy, ale podle agentury ukazují, že oživení může být jen křehké.



"Základní data se rozhodně jeví solidně," uvedla IEA ve zprávě. "Přebytku světových zásob ropy, který se utvořil loni za poptávkového šoku vyvolaného covidem-19, ubývá. Očkování nabírá na tempu a zdá se, že se světová ekonomika opírá o lepší základy," dodala agentura, kterou po ropném šoku založila v roce 1974 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).



S ohledem na růst počtu nových případů infekce v Evropě, Brazílii a ve Spojených státech IEA uvedla, že tyto faktory by výhled zotavení trhu s ropou mohly zkomplikovat. Přesto očekává, že světová poptávka po ropě se ve druhém pololetí dostane do rovnováhy a těžaři pak budou patrně muset čerpat o dva miliony barelů suroviny denně více, aby uspokojili poptávku.



Skupina OPEC+, která zahrnuje členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, podle IEA dokáže přizpůsobovat produkci ropy s ohledem na poptávku, ať už bude pandemická situace jakákoliv.



V méně rozvinutých zemích bude oživení poptávky po ropě složitější. Vzhledem k tomu, že nemají takový přístup k vakcínám jako rozvinutější země, hrozí v nich další vlny pandemie. "Situace se nyní prudce zhoršuje v některých velkých spotřebitelských zemích, které nejsou členy OECD," konstatovala ve zprávě agentura. Týká se to hlavně Brazílie, Íránu a Indie.



Cena severomořské ropy Brent se dnes dopoledne pohybovala nad 64 dolary za barel a vykazovala růst asi o 1,5 procenta. Je tak zpět na hodnotách, kde byla před pandemií. Loni v dubnu, tedy krátce po začátku pandemie, cena Brentu spadla až k 20 dolarům za barel.