Rozbřesk: Začíná týden vesměs pozitivních zpráv. Které to budou?

Zatímco minulý týden nebyl z pohledu nových zpráv rozhodně nabitý, u tohoto je tomu právě naopak. V ČR se rozvolňuje, a tak se po měsících čekání konečně otevírají restaurace, bazény, a dokonce i kluby a diskotéky – sice zatím bez tance. Život zde tedy konečně směřuje do dřívějších kolejí, a právě rozvolněná část služeb se tak bude moci konečně opět začít podílet na ekonomickém růstu. Na zhodnocení vývoje ve druhém čtvrtletí si však budeme muset počkat ještě zhruba dva měsíce, a tak se trhy budou muset zatím spokojit s novými podrobnostmi o HDP v úvodu roku. Prozatím totiž měly k dispozici pouze předběžný odhad a teprve v úterý přijdou na řadu dílčí statistiky o vývoji nabídkové i poptávkové strany. Velké překvapení se asi čekat nedá, nicméně výsledky investic nebo uzemněných odvětví mohou být i tak poměrně zajímavé.



Zítra nás rovněž čeká celá sada evropských indexů nákupních manažerů, včetně toho českého, které nejspíše potvrdí výbornou kondici průmyslu, nicméně poukážou i na problémy, s nimiž se průmyslové firmy v EU musejí potýkat. V první řadě to bude zdražování vstupů včetně energií a nepochybně i jejich nedostatek, který se dotýká zejména automobilového a elektrotechnického průmyslu. Výsledky nových průzkumů ve firmách se čekají na druhém břehu Atlantiku, kde budou v úterý a ve středu zveřejněny ISM v průmyslu a ve službách, a ve čtvrtek a v pátek k nim přibude i nový set dat z trhu práce vč. ADP reportu.



Ale zpátky do Česka, kde v úterý odpoledne přijde na řadu výsledek státního rozpočtu, který bude nepochybně zajímavý pro bondový trh. Už před měsícem se ukázalo, že deficit hospodaření státu svižně narůstá v důsledku zaostávání daňových příjmů a zrychlení výdajů. Podrobná čísla z MF tak už zítra napoví, zda dosavadní negativní trendy převládaly i v květnu, nebo se třeba už konečně s rozvolněním nezačaly naplňovat plány výběru DPH a spotřebních daní. A nakonec v pátek se dozvíme, jak se vyvíjely mzdy v české ekonomice v prvním kvartále. Vzhledem k lockdownu by nemělo jít o nijak silné číslo, i když jak už ukázal konec loňského roku, o překvapení být nouze nemusí. Vývoj mezd bude sledovat i ČNB, která mzdy považuje za významné letošní inflační riziko. Vzhledem k tomu, že se soustředí na mzdy v tržních odvětvích, kam mimochodem započítává i zdravotnictví, budou stát tyto statistiky jistě za pozornost.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se v pátek za absence významných ekonomických zpráv pohybovala v blízkosti úrovně 25,45 EUR/CZK. Tento týden bude již na události přece jen bohatší a už zítra se dozvíme, jak viděly v květnu svoji situaci podniky v průmyslu, sledovanou v rámci indexu nákupních manažerů. Čekají se rovněž podrobnosti ohledně HDP za první čtvrtletí a výsledek státního rozpočtu za prvních pět měsíců roku. V pátek se k tomu přidají ještě mzdové statistiky, které citlivě sleduje i ČNB. Z pohledu koruny by mělo jít vesměs o pozitivní výsledky.



Zahraniční forex

Eurodolar stagnuje u hranice 1,22 a čeká na další podněty. Ty by mohly přijít ze strany makroekonomických dat tento týden, který bude zajímavý jak z pohledu inflačních čísel, tak pokud jde o údaje z amerického trhu práce. V prvním případě bude série reportů zahájena už dnes, neboť květnová inflační data reportují velké země eurozóny - Německo, Španělsko a Itálie. Euro by z vyššího, než očekávaného růstu inflace mohlo těžit.