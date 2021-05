Bitcoin nemusí být dominantní napořád. Cesta k digitálnímu zlatu je ale dlouhá, říká expertka z Bridgewater

Propady na kryptoměnách a jejich vysoká volatilita ukazují, že jde o aktiva stále velmi vzdálená tomu, aby mohla fungovat jako uchovatel hodnoty. Jako něco, na co se dá spolehnout s tím, že si budou držet stabilní kupní sílu. Zatím se ukazuje opak. Pro Bloomberg Finance to uvedla Rebecca Patterson, která stojí v čele investičního výzkumu ve společnosti Bridgewater. Do kryptoměn přitom podle ní investují stále zejména retailoví investoři plus některé instituce, ale jejich velká část se zatím drží stranou. Co si Patterson myslí o dalším vývoji na těchto a dalších trzích?



Odbornice si myslí, že jednou se kryptoměny mohou stát aktivy, do kterých budou i velké investiční firmy vstupovat s tím, že je ochrání před volatilitou a propady na jiných trzích. Nicméně v tomto bodu nyní nejsme. Stále jde o aktiva, která jsou zejména předmětem spekulací. Významně do dalšího vývoje může promlouvat regulace. Patterson v této souvislosti zmínila společnost Colonial Pipeline, po které byla vyděrači požadována platba v kryptoměně a firma nakonec tímto způsobem zaplatila. Podle odbornice podobné události mohou vést k tomu, že regulátoři budou tlačit na větší transparentnost kryptoměn. Což ale může vést některé z jejich vlastníků k ochodu z trhu, protože ti si cení právě anonymity.



Vznik ekosystému, ve kterém by bylo více transparentnosti a důvěry, by mohl ke kryptoměnám přitáhnout více velkých finančních institucí a to by zase obratem mohlo snižovat volatilitu na těchto trzích. Vedle transparentnosti je tu také otázka dopadu těžby kryptoměn na životní prostředí, kvůli které se někteří investoři také drží stranou. Pokud ale dojde k vyřešení těchto a podobných témat, může se z některých kryptoměn stát „digitální zlato“. „Investoři se stále více zaměřují na téma životního prostředí a ESG,“ uvedla Patterson. Podle ní to lze například u bitcoinu řešit změnami v technologiích či vyšším používáním zelených energií. Nebo může přijít nová kryptoměna, která by byla k životnímu prostředí přívětivější. To, že bitcoin je nyní na trhu dominantní, nemusí podle odbornice platit napořád.



Inflace přechodná či dlouhodobější?



Ekonomka byla tázána na její pohled na vývoj inflace. Odpověděla, že v ekonomice je nyní řada neznámých, podle jejího názoru ale existují faktory, které by mohly inflaci udržet na vyšších úrovních po delší dobu. Jednak tu je cyklická otázka, kdy bude nabídková strana ekonomiky dohánět tu poptávkovou. A pak existují i strukturální faktory, které by mohly inflaci držet nahoře. V této souvislosti Patterson zmínila globalizaci, která po řadu let držela inflační tlaky na uzdě. Její vrchol ale může být za námi. K tomu se přidává diskuse o vyšší minimální mzdě a podobně. Portfolia společnosti Bridgewater tak obsahují i aktiva, které fungují jako zajištění proti inflaci.



Ekonomka následně hovořila o tom, že doposud bylo běžné, když rostly ceny akcií a zároveň klesaly výnosy obligací. Tento vztah se ale může rozpadnout a příčinou může být mimo jiné třeba zmíněná vyšší inflace. Pokud by k tomu došlo, investoři „by nechtěli držet tolik dluhopisů“. A zároveň by mohli držet zlato, dluhopisy chráněné proti inflaci, ale i akcie, které poskytují relativně stabilní příjmy.



Zdroj: Bloomberg Finance



