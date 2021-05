Biden představil návrh šestibilionového rozpočtu na příští rok, zmínil "historické investice"

Americký prezident Joe Biden v pátek představil návrh rozpočtu na příští rok, který počítá s vládními výdaji v celkové hodnotě šesti bilionů dolarů (125 bilionů korun). Podle agentury AP plán zahrnuje řadu nových sociálních programů pro chudší obyvatele a střední třídu. Veřejné výdaje Spojených států by při jeho realizaci byly nejvyšší od druhé světové války.

Biden už dříve své hlavní plány týkající se obnovy infrastruktury či i sociálního zabezpečení popisoval, nyní však přichází detailní přehled navrhovaných výdajů a jejich zapracování do existujících rozpočtových struktur. Podle Bílého domu předložené informace dál objasňují prezidentův plán vybudovat "novou ekonomiku, která investuje do potenciálu každého jednoho Američana".



Sám Biden prostřednictvím twitteru hovořil o "historických investicích". Jeho rozpočet by uvedl do praxe osmiletý plán transformace infrastruktury, který se kromě silnic a mostů dotýká i zelené energetiky, dále pak "plán pro americkou rodinu" týkající se podpory vzdělávání a dětí. Podle AP páteční oznámení také přineslo detaily ohledně požadovaných 1,5 bilionu dolarů na pokrytí ročních provozních výdajů ministerstva obrany a domácích složek vlády.



Návrh zakotvuje nové programy na posílení "pečující ekonomiky". Do této kategorie spadá například desetiletý plán výdajů pro zajištění bezplatného předškolního vzdělávání všem tříletým a čtyřletým dětem a dva roky bezplatného studia na veřejné vysoké škole. Další se týká vytvoření národního programu rodičovského a nemocenského volna, Biden chce také vyčlenit 225 miliard dolarů na podporu péče o děti.



Druhou stranou mince je zvyšování daní, o kterém už prezident vícekrát mluvil. Své rozpočtové plány spojuje se zvýšením korporátní daně z 21 na 28 procent na dobu 15 let a také se zvýšením míry zdanění nejbohatších Američanů. Kromě toho slibuje efektivnější výběr daní díky boji proti používání daňových rájů.



Zpravodajský web Axios napsal, že plán pro fiskální rok 2022 pokrývá "některé, ale ne všechny" Bidenovy sliby z předvolební kampaně. Zároveň podotýká, že rozpočtové návrhy, jako je ten z pátku, představují spíše přání hlavy státu a "málokdy přežijí první kontakt s Kongresem". Právě ten bude nyní rozpočet skutečně utvářet skrze daňové a výdajové zákony a roční rozpočty jednotlivých úřadů.



Od republikánů, kteří drží polovinu křesel v Senátu, Biden podporu očekávat nemůže. Dlouhodobě varují před zničujícími dopady zvyšování daní na konkurenceschopnost amerických společností a nyní dostávají nové terče pro svou kritiku. Dlouholetý senátor Richard Shelby prezidentův plán označil za program vyšších daní, přílišných výdajů a "nepoměrného" rozdělení prostředků mezi různé oblasti. Konkrétně zmínil podle něj nedostatečný důraz na národní bezpečnost.