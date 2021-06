Fosilní paliva ještě 10 až 15 let. Bez ropy komoditní supercyklus nebude, tvrdí Citi

Probíhá komoditní boom a je dán hlavně tím, že se globální ekonomika zvedá z hlubokého útlumu vyvolaného pandemií. Podobná oživení se silně promítají do poptávky po komoditách a o tom současném to platí dvojnásob kvůli tomu, jak prudce poptávka po komoditách klesla minulý rok. Pro Bloomberg Markets to uvedl šéf výzkumu komoditních trhů v Ed Morse. Následně hovořil o krátkodobém i dlouhodobém výhledu na některých komoditních trzích.



Expert byl tázán na to, zda Čína již neztratila svou schopnost diktovat si na komoditách ceny. O její ztrátě hovoří například a Morse s touto tezí podle svých slov souhlasí. Čína by chtěla nakupovat levněji, ale není toho již schopna. Příčinou jsou i americké plány na investice do infrastruktury. Co otázka komoditního supercyklu, o kterém se často hovoří?



Morse se podle svých slov shoduje s těmi, kteří míní, že „bez ropy supercyklus nebude“. Historie totiž ukazuje, že bez výrazného růstu cen ropy se komoditní cyklus nekoná a tento růst býval v minulosti vyvolán problémy na nabídkové straně ropného trhu. Provázanost celkového supercyklu s ropným trhem je dána i tím, že těžba a výroba řady komodit a materiálů je energeticky náročná. Ve velké míře to platí například o hliníku, ale i o oceli a řadě dalších.



Morse pokračoval s tím, že nyní sice poptávka po energiích roste kvůli ekonomickému oživení, dlouhodobě ale dochází k jejímu strukturálnímu poklesu a to bude pokračovat. Na nabídkové straně trhu pak vidíme, že OPEC má tendenci zvyšovat svou těžbu, k celkové produkci může přispět i Írán a „ropa bude všude“. K tomu ale odborník dodal, že je nerealistické očekávat, že ropu v následujících 10 – 15 let nahradíme obnovitelnými zdroji energie, které by byly spolehlivé a schopné zajišťovat nepřetržitou dodávku energií.



Morse následně připomněl, že Evropa, USA i Čína se posouvají směrem k elektromobilitě. Což bude vyžadovat jednak vyšší kapacity v oblasti výroby elektrické energie a také více baterií. To zase znamená větší poptávku po některých kovech včetně niklu, lithia, mědi či hliníku. Mýtem pak podle odborníka není ani větší využívání vodíku, „velká věc, na kterou se tu čeká, jsou úspory z rozsahu.“ Tedy snížení výrobních nákladů dosažené velkým objemem výroby.



Graf od MacroMarketsDaily ukazuje vývoj komoditního indexu od roku 2000. Jeho hodnoty se nyní pohybují nad vrcholy z roku 2018, ale stále se nacházejí znatelně pod úrovněmi z let 2011–2014:

Zdroj: , Bloomberg Markets



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">



https://www.youtube.com/watch?v=6LsIV-gUUjo