Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy

Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy

08.09.2025 9:24
Autor: ČTK

Skupina OPEC+ se dohodla, že v říjnu přikročí k dalšímu zvýšení těžby ropy, a to o 137.000 barelů denně. Oznámila to Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Skupina OPEC+ zahrnuje členské země kartelu OPEC a jejich spojence v čele s Ruskem.

Na zvýšení těžby se dohodlo osm členů skupiny - Saúdská Arábie, Rusko, Irák, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kazachstán, Alžírsko a Omán. Tyto země v minulosti přistoupily k dobrovolným omezením těžby, od dubna však produkci postupně zvyšují.

Dnešní rozhodnutí podle kartelu OPEC zohledňuje stabilní vyhlídky světové ekonomiky a současné dobré podmínky na trhu s ropou. Skupina OPEC+ nicméně tempo zvyšování těžby zpomalila ve srovnání s předchozím měsícem, kdy dohodnutý nárůst produkce činil 547.000 barelů denně.

Další jednání členských zemí skupiny OPEC+ o těžební politice se uskuteční 5. října. Skupina se na celosvětové těžbě ropy podílí zhruba polovinou.

Ceny ropy v uplynulém týdnu klesly. Kromě spekulací o dalším zvýšení těžby skupinou OPEC+ je tlačily dolů rovněž slabé údaje o vývoji americké ekonomiky a zpráva o překvapivém růstu zásob suroviny ve Spojených státech. Cena severomořské ropy Brent se za celý týden snížila o téměř tři procenta a páteční obchodování uzavřela na 65,5 dolaru za barel.

"Domníváme se, že pokud se osm členských zemí OPEC+ dohodne na dalším zvýšení produkce, vytvoří to výrazný tlak na pokles cen," uvedli v pátek analytici ze společnosti Commerzbank. "Koneckonců již nyní existuje značné riziko přebytku na straně nabídky," dodali.

 

Čtěte více:

OPEC snížil výhled růstu poptávky po ropě, zdůvodnil to vývojem kolem cel
14.04.2025 16:00
OPEC snížil výhled růstu poptávky po ropě, zdůvodnil to vývojem kolem cel
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zhoršila výhled růstu poptávk...
OPEC+ zvažuje třetí navýšení těžby. Akcie ropných těžařů dál klesají
22.05.2025 12:55
OPEC+ zvažuje třetí navýšení těžby. Akcie ropných těžařů dál klesají
Země ropného sdružení OPEC+ jednají o dalším možném navýšení těžby ro...
Ceny ropy rostou, protože OPEC+ zachoval tempo zvyšování těžby
02.06.2025 11:27
Ceny ropy rostou, protože OPEC+ zachoval tempo zvyšování těžby
Ceny ropy dnes výrazně růstou, reagují tak na rozhodnutí těžařů ze sk...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.09.2025
18:09PODCAST Týdenní výhled: Špatný trh práce v USA převáží nad rostoucí inflací a nové přírůstky do S&P 500  
17:17Nejlepší investor všech dob a neexistence investičního štěstí
16:27Sentix: Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny klesla na pětiměsíční minimum
15:21Muskova SpaceX kupuje frekvenční spektrum EchoStar za 17 miliard dolarů
14:00Volkswagen představil levný elektromobil. Cena by měla začít na úrovni 25 tisíc eur
13:16Když Trump bezprecedentně tlačí na Fed. Zdeněk Tůma na téma odvolávání centrálních bankéřů
12:17IPO Klarny: Švédský fintech už nechce být známý jen modelem "kup teď, zaplať později"
11:23Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, nejvýše od března 2017
11:03Akcie stoupají, dluhopisy jsou v klidu. Týden začíná politikou  
10:07Jan Bureš: Průmysl pozvolna jede dál o něco rychleji, zejména díky automotive
9:37Průmyslová výroba v Česku v červenci zrychlila meziroční růst na 1,8 procenta
9:24Dohoda OPEC+ na zvýšení těžby by měla výrazně zatlačit na pokles cen ropy
8:52Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném  
8:49Rozbřesk: Maloobchod zvolňuje, koruna pod 24,90 EURCZK, Fed v září sníží sazby a pozornost upřena na Francii
8:38Plné ovládnutí skupiny ČEZ by trvalo asi rok až rok a půl, řekl Havlíček
6:06Analýza Nestlé: Změna vedení zastínila hlubší problémy společnosti
07.09.2025
16:35Matcha mánie proměnila zelený prášek ve zlato
8:20Víkendář: Jak jednoduše pomoci firmě a spokojenosti zaměstnanců
06.09.2025
8:23Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť
05.09.2025
22:06Wall Street: Boj mezi strachem z recese a nadějí na nižší sazby  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět