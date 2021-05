Zlato se vrací tam, kde letos začínalo. Technická meta padla, je kov časovanou bombou?

Nový rekord za poslední čtyři měsíce. Se zlatem to letos vypadalo neslavně, květen ale vypadá jinak a dnes se zlato překlopilo přes 1900 dolarů za unci, technickou hranici, která může odstartovat další nakupování. Znovu prý zlato nakupují investoři do veřejně obchodovaných fondů. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Tomáše Vlka dává zlato obecně smysl jako sázka na inflaci. Nyní však už jeho potenciál vypadá omezeně.

Zlato za květen zatím vyrostlo o 8 procent. Byl by to pro něj největší nárůst o loňského července. Na spotovém trhu se dnes jeho cena točila kolem 1907 dolarů za unci, sáhla si ale i na 1912 dolarů.



Žlutému kovu, který nenese žádný úrok, pomáhají vyjádření představitelů Fedu, kteří opakují svoje přesvědčení o přechodném charakteru americké inflace. Nejnověji to byl v tomto duchu Richard Clarida v rozhovoru s Yahoo Finance. I když ten také podotkl, že na jednom z nadcházejících zasedání by mohla začít debata o budoucím zmenšování měnové podpory.



Holubičí rétorika ze strany americké centrální banky už pomohla zlatu umazat letošní ztráty. Poptávku ale zvedá i slabší dolar a nižší dluhopisové sazby. Obavy z dřívějšího utahování stále velice nápomocné americké měnové politiky pomohly rozptýlit také nedávná čísla z amerického trhu práce. Prudký skok americké inflace, což jsou data z první poloviny měsíce, také pomohl zlatu dostat se nahoru.



Zlato má pověst pojistky proti inflaci a tu nyní vylepšují také inflační tlaky, které se projevují na trhu s komoditami a v ucpaných dodavatelských řetězcích. “Investoři do ETF znovu nakupují zlato a já souběžně s nejnovějšími pohyby předpokládám, že v dlouhé pozici jsou pravděpodobně na zlatu také poradci pro obchodování s komoditami,” prohlásil Giovanni Staunovo z UBS. To jsou podle něj dva typy investorů, které připodobnil soudku se střelným prachem.Roste dnes také stříbro . Dolarový index je podle spotových dat Bloombergu od konce března na sestupu.A jak se zlatem v příštích měsících? Podle Staunova se inflace postupně umoudří, od představitelů Fedu nebudou přicházet tak holubičí slova a jejich zájmem budou vyšší nominální sazby . “Očekáváme, že v nadcházejících měsících bude mít zlato tendenci klesat,” podotkl Staunovo podle Bloombergu.

Podobně to vidí i hlavní analytik Patrie Tomáš Vlk: "Zlato obecně dává smysl jako sázka na inflaci, nyní však už jeho potenciál vypadá dost omezený, několik procent, protože cena se dostává poměrně vysoko," říká. Z čeho podle něj může cena zlata ještě profitovat, jsou slábnoucí dolar a nerostoucí reálné výnosy. "Právě tam ale visí největší otazník. Zlato by potřebovalo, aby inflační očekávání dál stoupala a kompenzovala negativní efekt očekávaných vyšších nominálních výnosů. Trend na očekáváních však nevypadá moc pevně, růst se zřejmě zmírní až zastaví a sebere zlatu v dohledné době vítr z plachet," uvedl.

Vývoj zlata za posledních šest měsíců ukazuje následující graf:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz