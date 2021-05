Ideální rok čínské ekonomiky

V prvním čtvrtletí letošního roku rostla čínská ekonomika o 18,3 %, ve druhém čtvrtletí by to mělo být o 7,2 %. Pro Bloomberg Markets to uvedla ekonomka Global Research Helen Qiao. Tento rychlý růst nesouvisí s inflačními tlaky, takže jde o ideální situaci, kdy se vláda nemusí strachovat o nízké tempo růstu či vysokou inflaci. Což by se podle ekonomky dalo využít pro kroky namířené na dosažení větší dlouhodobé stability čínského hospodářství.



Inflace výrobních cen se v Číně ale nachází vysoko a jde zejména o odraz vývoje na komoditních trzích. Podle ekonomky se však nezdá, že by se tato inflace projevovala na prodejních cenách, což může ukazovat, že firmy nejsou schopné zvyšovat ceny v reakci na rostoucí ceny komodit. To se projevuje i tím, že ceny dovozů rostou rychleji než ceny čínských exportů a země jako celek tak ztrácí.



Helen Qiao očekává, že čínská ekonomika letos poroste o 8,5 %, příští rok o 5,6 %. Ohledně dalšího vývoje v oblasti inflace pak bude záležet na síle poptávky. Pokud půjde nahoru, firmy nakonec budou schopny promítnout vyšší ceny komodit a vstupů do prodejních cen a zvýší se i spotřebitelská inflace. Opačný případ by byl „pro korporátní sektor docela bolestivý“.



Investoři se podle ekonomky nyní tolik nezajímají o celkové tempo růstu, protože všichni vědí, že Čína byla pandemií postižena jako první a jako první se z ní a jejích důsledků také dokázala zotavit. Nyní jde zejména o zotavení sektoru služeb. Poslední data přitom podle ekonoma ukazují na pozitivní vývoj v této oblasti, ale zotavení bude určitou dobu trvat a „vláda kvůli tomu udržuje relativně akomodační politiku.“



Trhy se podle ekonomky obávají rychlého utažení, nicméně ona míní, že to nepřijde dříve než ve druhé polovině roku. Nyní dochází maximálně k tomu, že centrální banka vysílá signály směrem k bankám komerčním, že by u jednotlivých odvětví měly více rozlišovat na straně úvěrových nákladů. Skutečný posun směrem k utažení přijde až ve druhé polovině roku a přinese posun od neoficiálních kroků k oficiálním, včetně nových instrukcí pro poskytování úvěrů.



Vyšší ceny komodit a následně rostoucí ceny čínských importů by měly vyvolávat tlaky na oslabení kurzu čínské měny. Ekonomka se ale přesto domnívá, že renminbi bude naopak posilovat a důvodem je očekávaný vývoj sazeb v USA a v Číně. Zmíněné utahování by totiž mělo přinést i růst čínských sazeb a zvyšování úrokového diferenciálu by se mělo projevit v apreciaci kurzu čínské měny.



Zdroj: Bloomberg Markets