Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku

Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku

13.08.2025 11:08
Autor: ČTK

Globální ropné trhy směřují v příštím roce k rekordnímu přebytku, protože růst poptávky zpomaluje a nabídka roste. Zásoby ropy se mají zvyšovat o 2,46 milionu barelů denně, což je více než činil průměrný přírůstek v pandemickém roce 2020. Světová poptávka pak v letošním a příštím roce poroste méně než polovičním tempem ve srovnání s rokem 2023. Uvedla to ve své pravidelné měsíční zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Dodávky na trhy se zvyšují. Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem, urychlila obnovení dříve zastavené těžby a IEA rovněž pro rok 2026 mírně zvýšila odhad těžby i mimo tuto skupinu, především kvůli těžbě v Americe.

Bilance trhu s ropou se podle IEA dostává stále více do přebytku, protože očekávaná nabídka do konce letošního roku i v roce 2026 výrazně převyšuje odhadovanou poptávku. "Je jasné, že aby se trh vyrovnal, bude se muset něco změnit," dodala IEA.

Ceny ropy letos klesly přibližně o 12 procent, protože rostoucí dodávky od skupiny OPEC+ i jejích konkurentů se kryjí s prohlubujícími se obavami, že obchodní válka amerického prezidenta Donalda Trumpa negativně ovlivní ekonomický růst. Snížení cen však přináší určitou úlevu spotřebitelům i Trumpovi, který usiluje o snížení cen pohonných hmot. Pro ropné společnosti a země, jejichž ekonomiky závisí na těžbě ropy, to však představuje finanční hrozbu.

Ropné trhy v současnosti podporuje silná letní poptávka po pohonných hmotách, údaje ale naznačují, že na trhu je již přebytek nabídky. Světové zásoby ropy byly v červenci nejvyšší za posledních 46 měsíců. Nové sankce vůči Rusku nebo Íránu by však mohly ještě situaci změnit, dodala IEA.

V letošním roce se má globální spotřeba ropy zvýšit pouze o 680.000 barelů denně, což bude nejslabší růst od roku 2019. Důvodem bude hlavně slabá poptávka v Číně, Indii a Brazílii. Příští rok spotřeba stoupne o 700.000 barelů denně. IEA předpovídá, že světová poptávka po ropě přestane růst do konce tohoto desetiletí, protože země se odklánějí od fosilních paliv a přecházejí k elektromobilům a obnovitelným zdrojům energie.

IEA také zvýšila prognózu růstu dodávek zemí mimo skupinu OPEC+ v příštím roce o 100.000 barelů denně na jeden milion barelů denně, hlavně díky USA, Guyaně, Kanadě a Brazílii.

OPEC sleduje expanzi svých konkurentů a spolu se svými partnery se snaží získat zpět svůj podíl na globálním prodeji ropy. Zda však bude OPEC+ i nadále usilovat o zvýšení podílu na trhu, není jasné. Skupina naznačila, že její další krok je zcela nejistý a může přistoupit k dalšímu zvýšení těžby, pauze nebo dokonce ke zvratu v nedávném navýšení těžby, upozornila agentura Bloomberg.

 

Čtěte více:

Ceny komodit trzích v pololetí spíše rostly, nejvíce zdražily drahé kovy a měď
02.07.2025 11:23
Ceny komodit trzích v pololetí spíše rostly, nejvíce zdražily drahé kovy a měď
Ceny komodit letos na světových trzích spíše rostou, v prvním pololet...
Objev na Baltu: Rýsuje se nové největší polské ložisko ropy i plynu
21.07.2025 13:35
Objev na Baltu: Rýsuje se nové největší polské ložisko ropy i plynu
Kanadská společnost Central European Petroleum (CEP) oznámila, že u zá...
Baker Hudges kupuje za bezmála 300 miliard korun Chart Industries a posílí v LNG, datacentrech nebo dekarbonizaci
29.07.2025 14:37
Baker Hudges kupuje za bezmála 300 miliard korun Chart Industries a posílí v LNG, datacentrech nebo dekarbonizaci
Americký dodavatel zařízení pro ropný a plynárenský průmysl Baker Hug...
Shell drží kurz: Reportoval nižší zisk, ale drží silný odkup akcií
31.07.2025 10:20
Shell drží kurz: Reportoval nižší zisk, ale drží silný odkup akcií
Britský energetický gigant Shell vykázal ve druhém čtvrtletí 2025 upra...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.08.2025
13:28Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání  
12:30Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
11:20Zlato za 4 000 dolarů? Osvobození od cel povede k dalšímu růstu, míní analytici
11:08Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku
10:18Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami
10:07Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný
8:57Rozbřesk: Americkou inflaci řídí ojetiny, ale lze tomu vůbec věřit?
8:54PPF získává podporu pro převzetí ProSiebenSat.1, Trump tlačí na Fed a Perplexity chce Chrome od Googlu  
12.08.2025
22:00Inflační čísla poslala Wall Street na nová maxima  
18:48Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
17:33Co si trhy skutečně myslí o možné recesi?
17:00Trhy reagují na data americké inflace pozitivně  
16:43Invesco: Co se dělo na trzích v červenci?
15:12Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení
14:35Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
13:20Potřebuje světová ekonomika hegemona?
12:51Očekávaná americká inflace: další makro-epizoda o dopadu cel
12:36Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
11:47ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu klesla více, než se čekalo
10:57Čína upozorňuje na čipy Nvidie. Mohou být hrozbou pro národní bezpečnost

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Cisco Systems Inc (07/25 Q4, Aft-mkt)
E.ON SE (06/25 Q2, Bef-mkt)
Vestas Wind Systems A/S (06/25 Q2, Bef-mkt)
8:00Orsted AS (06/25 Q2)
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět