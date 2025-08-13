Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku

Globální ropné trhy směřují v příštím roce k rekordnímu přebytku, protože růst poptávky zpomaluje a nabídka roste. Zásoby ropy se mají zvyšovat o 2,46 milionu barelů denně, což je více než činil průměrný přírůstek v pandemickém roce 2020. Světová poptávka pak v letošním a příštím roce poroste méně než polovičním tempem ve srovnání s rokem 2023. Uvedla to ve své pravidelné měsíční zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Dodávky na trhy se zvyšují. Skupina OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem, urychlila obnovení dříve zastavené těžby a IEA rovněž pro rok 2026 mírně zvýšila odhad těžby i mimo tuto skupinu, především kvůli těžbě v Americe.
Bilance trhu s ropou se podle IEA dostává stále více do přebytku, protože očekávaná nabídka do konce letošního roku i v roce 2026 výrazně převyšuje odhadovanou poptávku. "Je jasné, že aby se trh vyrovnal, bude se muset něco změnit," dodala IEA.
Ceny ropy letos klesly přibližně o 12 procent, protože rostoucí dodávky od skupiny OPEC+ i jejích konkurentů se kryjí s prohlubujícími se obavami, že obchodní válka amerického prezidenta Donalda Trumpa negativně ovlivní ekonomický růst. Snížení cen však přináší určitou úlevu spotřebitelům i Trumpovi, který usiluje o snížení cen pohonných hmot. Pro ropné společnosti a země, jejichž ekonomiky závisí na těžbě ropy, to však představuje finanční hrozbu.
Ropné trhy v současnosti podporuje silná letní poptávka po pohonných hmotách, údaje ale naznačují, že na trhu je již přebytek nabídky. Světové zásoby ropy byly v červenci nejvyšší za posledních 46 měsíců. Nové sankce vůči Rusku nebo Íránu by však mohly ještě situaci změnit, dodala IEA.
V letošním roce se má globální spotřeba ropy zvýšit pouze o 680.000 barelů denně, což bude nejslabší růst od roku 2019. Důvodem bude hlavně slabá poptávka v Číně, Indii a Brazílii. Příští rok spotřeba stoupne o 700.000 barelů denně. IEA předpovídá, že světová poptávka po ropě přestane růst do konce tohoto desetiletí, protože země se odklánějí od fosilních paliv a přecházejí k elektromobilům a obnovitelným zdrojům energie.
IEA také zvýšila prognózu růstu dodávek zemí mimo skupinu OPEC+ v příštím roce o 100.000 barelů denně na jeden milion barelů denně, hlavně díky USA, Guyaně, Kanadě a Brazílii.
OPEC sleduje expanzi svých konkurentů a spolu se svými partnery se snaží získat zpět svůj podíl na globálním prodeji ropy. Zda však bude OPEC+ i nadále usilovat o zvýšení podílu na trhu, není jasné. Skupina naznačila, že její další krok je zcela nejistý a může přistoupit k dalšímu zvýšení těžby, pauze nebo dokonce ke zvratu v nedávném navýšení těžby, upozornila agentura Bloomberg.