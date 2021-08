Obavy z viru potápějí ropu i akcie v USA, dobrá čísla z firem nestačí

Obchodování na Wall Street se nese v záporném duchu, i když evropské akcie se pořád snaží držet rekordů. Nejnovější výsledky byly sice většinou pozitivní, v USA už ale nestačily ale na nové obavy z propadu čínských technologií ani na pokles cen ropy. Ta padá druhý den za sebou.

Americkému indexu S&P 500 nepomohly rostoucí akcie reportujících firem Ralph Lauren, Gartner nebo . Zisky stáhl také technologický Nasdaq 100 poté, co kritika her coby „spirituálního opia“ v čínských státních médiích poslala dolů akcie Tencentu i dalších titulů, a to i v newoyrském obchodování. Dolů se vydaly ale také třeba akcie herního vývojáře Blizzard, který má reportovat dnes po zavření trhu.

Masivněji se propadly ceny ropy, oba hlavní ukazatele Brent i WTI odepisovaly průběžně i přes 2 procenta na barel a v New Yorku se ropa obchodovala i pod 70 dolary za barel. Náladě nepomohlo šíření varianty delta, ve kterém investoři vidí nebezpečí pro poptávku. Právě dopoledne to přitom byly energetické tituly, které v evropském indexu Stoxx Europe 600 vévodily ziskům po reportující , která ve zvyšování dividend následovala svoji konkurenci.

Britský FTSE 100 v podvečer přidával zhruba 0,3 % a francouzský CAC 0,7 %, DAX byl ale -0,2 % a AEX jenom mírně v plusu.

Česká koruna se během dne odhodlávala k silnějšímu výkonu, v podvečer je ale opět na svém kolem 25,472 za euro a k dolaru je dokonce slabší o 0,1 % na 21,453 za dolar. Euro přichází odpoledne o průběžné zisky, americké měně se ale dařilo podstatně méně na páru se švýcarským frankem a japonským jenem, což by mohlo odpovídat menší ochotě riskovat, vyvolané variantou delta. Švýcarský frank se dnes k euru podíval nejvýše za devět měsíců.

V sestupném trendu nicméně dnes pokračuje zlato, které naposledy ztrácelo zhruba 0,7 procenta na 1810 dolarů za unci. Desetiletý americký výnos spadl k 1,15 procenta.

