Meme akcie jsou pro spekulanty, říká profesor financí Jeremy Siegel. Co si myslí o ETF a ESG investování?

Profesor financí Jeremy Siegel v rozhovoru pro Gatewood Wealth Solutions zopakoval svou tezi, podle které bude inflace oproti názoru Fedu dlouhodobější. Ovšem s tím, že až čas ukáže, kdo má pravdu, zda on či vedení americké centrální banky. Siegel se domnívá, že Fed by nyní měl snížit tempo růstu peněžní zásoby na úroveň kolem 5 %, protože ta je podle něj v souladu s tempem růstu nominálního produktu. Co míní profesor o investicích a akciích a jaký je jeho pohled na další vývoj v ekonomice?



Siegel podle svých slov nepredikuje dvojcifernou inflaci, nyní ale podle něj již dochází k přílišné tvorbě peněz a ta se v následujících měsících projeví v ekonomice.

Pak se věnoval akciovému trhu s tím, že za posledních patnáct let přišly dvě velké korekce, kdy akcie ztratily desítky procent. Poměrně rychle se pak ale trh zotavil a to ukazuje, že investoři by měli být u akcií připraveni na podobné korekce, ale pokud vydrží, mohou si užívat i nemalé zisky. Úkolem investičních poradců je pak podle profesora často to, aby klientům dodávali v náročných časech na klidu.



Akciové trhy jsou podle Siegela „rozumně efektivní“ a není tak lehké na nich najít neefektivní oblasti. Vlna zájmu o pasivní investování a růst množství ETF a pasivních fondů tak podle profesora nedospěla do situace, kdy by ceny na trhu byly ve větší míře odchýleny od svých hodnot a kdy by tedy existoval velký prostor pro aktivní investory. Aktivní fondy tak stále většinou nejsou schopny dosahovat výjimečné návratnosti.



Co takzvané meme akcie a tituly typu Gamestop, které si v posledních měsících získaly značnou pozornost kvůli své volatilitě a aktivitě retailových investorů často organizované na sociálních sítích? Siegel jednoduše odpověděl, že jde o aktiva pro spekulanty, která by neměla zajímat skutečné investory. Podle jeho názory tyto akcie nehrají na trhu větší roli a také by ji hrát neměly.

Je podobný profesorův pohled na takzvané ESG investice, tedy investice zaměřující se na akcie a firmy ohleduplné k životnímu prostředí a společnosti? Siegel se domnívá, že podobné investice mají svou podstatu, jde přitom o různé skupiny firem a akcií podle toho, na co se nejvíce zaměřují. ESG investování tu bude „po mnoho let, ale zda přinese vyšší návratnost, je jiná otázka.“ Některé firmy si přitom mohou vést velmi dobře na straně životního prostředí (E), jiné ve vztahu ke společnosti (S), ale zase ne tak dobře ve způsobu svého vedení a správy (G).



Závěr rozhovoru byl opět věnován diskusi nad monetární politikou. Siegel doplnil, že Fed by podle něj měl již nyní ukončit nákupy aktiv, protože pro ně nadále není žádný důvod. Podle svých slov by tak nebyl překvapen, kdyby Fed oznámil snižování nákupů aktiv v následujících několika měsících a následně zvedání sazeb. Ohledně akcií profesor zopakoval, že jsou reálným aktivem, „protože s nimi kupujete firmy, a tudíž reálná aktiva“. „Zhoupnout“ by se akcie mohly v případě, že by Fed prudce zasáhl proti vyšší inflaci.



Zdroj: Youtube, Gatewood Wealth Solutions