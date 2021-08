Stellantis v pololetí zpět v černých číslech a s lepším výhledem. Zlepšení dodávek čipů ale brzy nečeká

Automobilka Stellantis vykázala za prvních šest měsíců letošního roku čistý zisk 5,9 miliardy eur po loňské ztrátě 813 milionů eur způsobené pandemií. Skupina v dnešním sdělení také upozornila, že se jí podařilo za pololetí dosáhnout proti očekávání rychlejšího pokroku v úsporách. Měla i rekordní marži, přestože kvůli nedostatku polovodičů musela přerušit výrobu. Celkem tak vyrobila o 700.000 vozidel méně. Firma nicméně podstatně zvýšila svůj odhad ziskovosti na celý rok. Akcionářům se dnešní oznámení automobilky líbilo, akcie přidávaly v Miláně i přes 4 %.

Tržby se zvýšily o 46 procent na 75 miliard eur. Odbyt aut se zvýšil o 44 procent na 3,2 milionu. Silným regionem byla v první polovině roku Severní Amerika, kde se dařilo značkám Jeep SUV a Ram. Skupině dnes také zvedla odhad průmyslových tržeb pro americký trh na růst o 10 % z dosud indikovaných 8 %. Kromě toho potvrdila, že v Evropě cílí na 10% expanzi.

Očištěná provozní marže bude za celý rok zhruba 10 procent. Za prvních šest měsíců roku si Stellantis připsala návratnost 11,4 procenta, což je více než dvojnásobek spodní hranice rozpětí, které dodala v březnu.

Úspory automobilky v první polovině roku činily 1,3 miliardy eur. Způsobilo to především sdílení investic do nových technologií a platforem. Podle finančního ředitele Richarda Palmera byly úspory vyšší, než automobilka původně očekávala. Celkem předpokládá, že úspory z dlouhodobého hlediska dosáhnout pěti miliard eur, z toho 80 procent do roku 2024.

Palmer také upozornil, že automobilka až do konce letošního roku nečeká zlepšení dodávek čipů. Za celý rok by celková ztráta výroby mohla dosáhnout asi 1,4 milionu vozů. Starosti firmě dělá i prudký růst cen surovin, jehož dopady se zřejmě projeví ve druhé polovině roku. V první polovině zvedly vyšší ceny surovin náklady o zhruba 700 milionů EUR a v druhé polovině roku bude tento zářez zřejmě ještě větší, prohlásil Palmer.

Skupina vznikla v lednu spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Fúze dala dohromady značky francouzské skupiny Peugeot, Citroën, Opel a DS se značkami Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Maserati, Alfa Romeo či Ram. Stellantis je čtvrtým největším výrobcem aut na světě. Společnost současně na deset procent z předchozích 5,5 procenta až 7,5 procenta zvýšila odhad provozní ziskové marže, tedy podíl provozního zisku na tržbách.

Stellantis v červenci oznámil, že do roku 2025 investuje více než 30 miliard eur do elektrifikace vozidel. V příštích 24 měsících chce podle médií uvést na trh 11 nových bateriových elektromobilů a deset elektrických hybridních vozů.

Letošní výkonnost akcií Stellantis listovaných v Paříži:

Patria Finance v červnu jmenovala Stellantis mezi svými krátkodobými investičními tipy.

