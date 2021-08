Výnosy Alibaby nedosáhly na odhady trhů

Výnosy Alibaby za první kvartál nedosáhly na odhady trhu a za tři měsíce končící červnem se vyšplhaly meziročně na 205,7 miliardy jüanů, přičemž trh čekal 209,4 miliardy jüanů. Čistý zisk činil 45,1 miliardy jüanů a vyšplhal se tak ze ztráty v předchozím čtvrtletí, kdy si tento gigant započítal rekordní antimonopolní pokutu.

Alibaba jako jeden z prvních čínských internetových gigantů pocítila tvrdou ruku Pekingu a investoři ji bedlivě sledují kvůli stopám dopadu regulatorních otřesů, při kterých si regulátoři posvítili na odvětví od online obchodu až po vzdělávací aplikace. Několik měsíců poté, co dostala pokutu ve výši 2,8 miliardy dolarů za nucenou exkluzivitu u obchodníků, investuje tento gigant Jacka Ma do platformy na levné obchody a komunitní obchodování, aby vykompenzoval zpomalující růst. Dominanci tohoto giganta na trhu online nákupů navíc ohrožují soupeři jako Pinduoduo a JD.com.

Alibaba „prochází investiční fází“, napsali analytici firmy Daiwa vedení Johnem Choiem v nedávném komentáři. "Investice do Taobao Deals a komunitních trhů pravděpodobně dopadnou na jádrovou EBITA. To jsou pro Alibabu klíčové investiční oblasti, aby do FY22 přibylo v Číně 100 milionů nových spotřebitelů. “

Nová pandemická rizika v Číně, která byla první velkou ekonomikou, jež se loni zotavila, zatemnila společnostem, jako je Alibaba, výhled. Země se v současné době potýká s největším výskytem koronaviru od doby, kdy se tento patogen poprvé objevil. Ale i před nedávným nárůstem infekcí byl nárůst spotřebitelských výdajů nerovnoměrný. Během takzvaného nákupního festivalu 18. června vzrostl celkový objem doručovaných balíků po celé zemi o 24 %, což je o polovinu méně než v předchozím roce, podle údajů State Post Bureau.

Alibaba v květnu předpovídala růst tržeb nejméně o 30 % na 12 měsíců končících v březnu, což je zpomalení oproti 41 %, které byly zaznamenány o rok dříve. Tato předpověď naznačuje, že podíl společnosti Alibaba na čínském prodeji elektronického obchodování letos poprvé klesne pod 50 %, uvedl ve zprávě z 30. července eMarketer.

Zdroj: Bloomberg