Tržby Tencentu vzrostly v druhém kvartálu o pětinu, růst v segmentu her ale oslabuje

Tencent dnes oznámil výsledky svého hospodaření za druhý kvartál. Tržby společnosti Tencent Holding vzrostly o 20 %. Pomalejší růst v segmentu mobilních her a dopad rozšiřujícího se čínského technologického zásahu zastínil novější divizi cloudové a sociální reklamy.





Tržby za tři měsíce končící červnem vzrostly na 138,3 miliardy juanů v souladu s odhadem trhu 138,2 miliardy juanů. Čistý příjem dosáhl 42,6 miliardy juanů a překonal tak odhad 30,8 miliardami juanů.

Rostoucí kontrola Pekingu a prohlubující se konkurence firem, jako je ByteDance, přiměla tuto dříve nejhodnotnější čínskou společnost, aby se připojila ke svému hlavnímu rivalovi Alibabě a začala lít větší část svého zisku do oblastí, jako jsou cloudové služby, hry a krátká videa. Přestože samotný Tencent není cílem žádné kontroly, jeho nadměrný vliv na moderní čínskou ekonomiku jej činí zranitelným.

Minulý měsíc regulační orgány nařídily společnosti Tencent Music Entertainment Group, aby se vzdala svých exkluzivních licenčních smluv s hudebními vydavatelstvími a zrušila fúzi dvou konkurenčních platforem pro streamování her vedenou Tencentem. Státní média poté otočila svůj zrak na závislost čínské mládeže na hraní her a přiměla Tencent, aby do svých mobilních titulů nasadil ještě přísnější ochranu dětí.

Tvrdší dohled nad technologiemi obnovil kontrolu i všudypřítomného WeChatu, rovněž od společnosti Tencent. Tato služba na zasílání zpráv, sociální média a platby, která minulý měsíc dočasně pozastavila registrace nových uživatelů kvůli aktualizaci zabezpečení, je dlouhodobě kritizována za to, že odrazuje své uživatele od služeb provozovaných jejími rivaly, jako je Alibaba.

Přestože prezident Martin Lau uvedl, že fintechová část společnosti se při expanzi do neplacených produktů i nadále zaměřuje na řízení rizik, mohla by být monetizace omezena, pokud by Peking začal tuto rychle rostoucí divizi také vyšetřovat, podobně jako u Ant Group Jacka Ma.

Hlavní divize Tencentu – hry - nyní čelí tvrdému srovnání oproti loňskému roku, kdy v době pandemie Covid-19 došlo k prudkému rozmachu. Tato divize, která v roce 2020 tvořila přibližně polovinu čínského trhu s videohrami, se stále z velké části točí kolem stárnoucích franšíz Peacekeeper Elite a Honor of Kings v době, kdy vývojář MiHoYo chrlí nové hity. Tencent letos podle údajů Niko Partners získal části 76 herních firem, z nichž většina jsou méně známá indie vývojová studia. To je značný nárůst proti 31 herním investicím v loňském roce.

"Čínský mobilní herní prostor je svědkem strukturálních změn, kdy vývojáři her spíše inklinují k tomu sami vydávat hry namísto licencování svých titulů vydavatelům třetích stran, jako je Tencent," napsali před výsledky analytici Nomury. "Obrovský úspěch některých nezávislých vývojářů her, jako jsou Lilith Games a MiHoYo při vydávání svých vlastních titulů, pravděpodobně inspiroval další malé vývojáře, aby je následovali.“

Zdroj: Bloomberg