Google navzdory obavám podepíše kodex EU pro umělou inteligenci

Americká internetová společnost ze skupiny Alphabet se chystá podepsat nový kodex, který má firmám pomoci naplňovat přísná pravidla Evropské unie pro umělou inteligenci (AI). Na firemním blogu to dnes oznámil prezident pro globální záležitosti Kent Walker, zároveň ale vyjádřil určité obavy. Kodex je dobrovolný.



Připojit se ke kodexu má v úmyslu také americká společnost OpenAI, která stojí za chatovacím systémem ChatGPT. Kodex pravděpodobně podepíše i . Naopak americká společnost Meta Platforms ho zatím odmítla a poukázala na právní nejistotu pro vývojáře modelů, uvedla agentura AFP.



Dokument vypracovaný skupinou 13 nezávislých expertů má vývojářům pokročilých modelů, jako je například , nabídnout konkrétní doporučení, jak se vypořádat s požadavky evropské legislativy. Například jak informovat o datech použitých při trénování modelů nebo jak dodržovat autorská práva. EU zveřejnila doporučení pro kodex se zpožděním teprve tento měsíc, jen několik týdnů před 2. srpnem, kdy začne platit přechodné období pro dodržování pravidel u takzvaných obecných modelů AI, tedy systémů s velmi širokým spektrem využití.



"Děláme to v naději, že tento kodex – jakmile se začne uplatňovat – podpoří přístup evropských občanů a firem k bezpečným a špičkovým nástrojům umělé inteligence," napsal Walker, který je také hlavním právním poradcem Alphabetu. se ale podle Walkera obává, že evropský zákon o AI a kodex chování mohou zpomalit vývoj a zavádění AI v Evropě.



Ředitel pro globální záležitosti společnosti Meta uvedl, že nový zákon přináší řadu právních nejistot pro vývojáře modelů a opatření, která daleko přesahují rámec zákona o AI. Meta vlastní sítě či Instagram a s EU se už dostala do sporu ohledně řady otázek. Naposledy kvůli pravidlům EU pro politickou reklamu. Nakonec rozhodla, že místo aby uplatňovala pravidla EU pro politickou reklamu, raději ji na svých sítích zakáže.



Mnoho největších evropských společností, včetně Airbusu a Lufthansy, tento měsíc vyzvalo EU, aby pravidla pro AI pozastavila. Varovaly před kroky, které by mohly Evropskou unii uvrhnout do pozice zaostávajícího hráče v globálním závodě o AI.