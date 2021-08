Investování v Číně bude oříškem, a to zejména u technologických firem

Tak třeba legislativa GDPR v Evropě se postupně zformovala do současné podoby zejména kvůli tomu, že některé soukromé společnosti používají data způsobem, který se "demokratické" politické vládě nelíbí, resp.dochází ke sjednocení pravidel. Z globálního pohledu v US na to mají jiný názor než v Evropě a roky trvá než se mezi sebou dohodnou, Rusko nebo Čína mají také vlastní řešení a Afrika má taky své vlastní politické a ekonomické zájmy - ta však o nich může snad jen snít. Možná nový budget půjček od MMF jim pomůže sny udržet při životě. Tento proces se stále vyvíjí. A všichni vnuci kdekoliv na světě se budou cítit svobodně do velikosti svého majetku mínus nesplacené závazky. /// Citace vět kusé rozhlasové zprávy z domova ze včera prezidentem signované novely zákona: "Založit společnost on-line bude možné bez návštěvy notáře..změna by měla zlepšit podnikatelské prostředí....notáři budou moci využívat videokonference .... úřední razítko a podpis nahradí jejich elektronické verze...pravost podpisu budou notáři dál ověřovat....notářská komora taky zavede CENTRÁLNÍ evidenci ověřených podpisů". Notáři jistě nebudou tolik ekonomicky strádat jako podnikatelé při zavedení EET, je jich méně, mají poměrně dost práce a sazebník cen, ale o náklady na upgrade SW/HW vůbec nejde. S Czechpointem vznikla první databáze ověřených podpisů (jak je to už dlouho?), později prostřednictvím pošty došlo k jejímu skokovému růstu a včerejší novela to CENTRÁLNĚ završí. Jak si může být nekdo jistý, že kromě osobních údajů a názvu listiny to neskončí skenováním celých dokumentů? A proč by takovou databázi měl koordinovat někdo jako MS? Protože má rámcovou smlouvu s téměř každým státem světa, kde mají počítač? V principu má jednání zákonodárné moci křížem světa stejnou motivaci, zdroje jak toho dosáhnout jsou rozdílně robustní (financování dluhem je konkurenční výhodou), rétorika stále stejná - pomáhat a chránit. Je tu však určitá naděje, že lidstvo nenarazí na limity.

