Trump uvalil "jen" 50% clo na dovoz mědi. Její cena prudce klesá

Americký prezident Donald Trump podepsal zavedení 50procentního cla na dovoz mědi do Spojených států, platit začne 1. srpna. S odvoláním na Bílý dům to dnes uvedla agentura Reuters. Clo se bude vztahovat na polotovary z mědi a na výrobky s vysokým obsahem mědi, nikoliv na surový kov. Cena mědi v USA v reakci na zprávu prudce klesla.



Spolu se zavedením cel Trump nařídil kroky na podporu domácího měděného průmyslu, včetně požadavku, aby se 25 procent vysoce kvalitního šrotu vyprodukovaného v USA prodávalo také na domácím trhu.



Už od února Washington analyzoval dopady možného zavedení cel na měď s cílem podpořit domácí produkci. Šéf Bílého domu 10. července oznámil, že Spojené státy od 1. srpna zavedou 50procentní clo na dovoz mědi. Uvedl, že rozhodnutí padlo po důkladném vyhodnocení otázek týkajících se národní bezpečnosti.



Cena mědi na komoditní burze COMEX v New Yorku v reakci na oznámení vykazovala pokles téměř o 20 procent a dostala se k 4,3 USD za libru. Stalo se tak poté, co Bílý dům oznámil clo na dovoz tohoto kovu v menším rozsahu, než se očekávalo.



Spojené státy dovážejí skoro polovinu mědi, kterou využívají. Většina jí podle údajů americké geologické služby pochází z Chile.