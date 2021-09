Morgan Stanley: Zvedání sazeb neznamená utahování politiky

Jim Caron z Investment Management hovořil na Yahoo Finance o vývoji v Číně včetně toho, jak mohou problémy společnosti Evergrande ovlivnit dění v celé světové ekonomice. K tomu přidal svůj pohled na americkou ekonomiku a monetární politiku.



Caron řekl, že k defaultům dochází ve světě neustále a pokud jde o globálně významný případ, projevuje se to zejména na trzích s dolarovým financováním. To vede k růstu některých sazeb a k tlaku na posilování dolaru. Problémy společnosti Evergrande ale zatím nic takového nevyvolávají.



Expert následně dodal, že Čína je druhou největší ekonomikou světa a současné dění kolem zmíněné firmy a následně na celém realitním trhu může mít důsledky projevující se na tempu jejího ekonomického růstu. Velikost této ekonomiky pak znamená, že to pocítí celé globální hospodářství. Celkově může dojít k růstu rizikových prémií, a to zejména na trzích s půjčkami.



A co v USA?



V USA se po čase zase hovoří o možném uzavření vlády v případě, že se obě hlavní politické strany nebudou schopny dohodnout na některých rozpočtových položkách. Caron k tomu uvedl, že výpadky ve financování některých vládních výdajů neprospívají nikomu, ale politická diskuse je nyní v USA značně vyhraněná i v oblastech, které by neměly být věcí politického názoru. A možná se to nezmění bez toho, aby nevzrostl tlak na řešení problému.



Oxford Economics v následujícím grafu srovnává výnosy vládních dluhopisů s dobou splatnosti na počátku a na konci října. Investoři požadují vyšší výnosy pro druhou skupinu, zatímco jim stačí méně pro skupinu první:









Zdroj: Twitter



Caron byl tázán i na další vývoj americké monetární politiky, tapering a zvyšování sazeb. Podle jeho názoru by růst sazeb nutně neznamenal utahování monetární politiky. Sazby upravené o inflaci by se totiž nadále držely pod nulou, což je s ohledem na výši neutrálních sazeb „stále velmi akomodační politika“. Stejně podle experta interpretují další vývoj i dluhopisové trhy, což se projevuje na růstu inflační rizikové prémie u obligací s delší dobou splatnosti. Monteární politika tedy bude podle experta uvolněná ještě dlouhou dobu, protože zvedání sazeb neznamená, že Fed přešel k jejímu utahování.



(Zdroj: Yahoo Finance)