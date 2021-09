Rozbřesk: Vzkaz německého voliče: rudo-zelená koalice nebude

Německý volič vyslal v neděli rozporuplný signál: nechal sice zvítězit sociálně-demokratickou stranu (SPD), ale na druhou stranu nedal šanci na vznik „melounové“ či rudo-zelené koalici. Němečtí Zelení totiž nakonec nezískali, to co by si ještě před pár měsíci přáli (14,8 %) a postkomunistická levice lavírovala na (5 %) hraně volitelnosti.



V německé politické praxi to znamená, že šéf SPD Olaf Scholz bude mít sice zřejmě možnost sestavovat koaliční vládu, ale ta ať již bude jakákoliv, stěží může hájit vyloženě levicové hodnoty. Pokud se mu podaří postavit tzv. Semafor (SPD+FDP+Zelení), tak se programy dvou menších stran mohou do značné míry negovat. To samé však bude platit pokud se sociální demokraté pokusí vstoupit do stejné řeky a vytvoří velkou koalici s CDU/CSU.



Pro trhy to každopádně znamená, že ekonomicky a institucionálně bude v Německu zřejmě zachováno status-quo a to včetně toho, že nebude zrušena tzv. „dluhová brzda“, která vlády nutí v dlouhém období k vyrovnanému rozpočtu. Na druhou stranu je třeba přiznat, že jakákoliv německá vláda zřejmě neustoupí od základů „zelené politiky“, což může být v následujících měsících oříšek, resp. pokud ceny energií na kontinentě půjdou dále rychle nahoru a zima bude tuhá a dlouhá.



TRHY



Koruna

Prodloužený víkend v ČR zkrátí koruně vyčkávání na čtvrteční zasedání ČNB, které může být celkem zásadní. Nejenže centrální banka velmi pravděpodobně zvýší úrokové sazby o 50 bazických bodů, ale může zveřejnit i poměrně jestřábí prognózu.

Obecně vzato může středoevropské měny tento týden znervózňovat nepříjemná kombinace rostoucích úrokových sazeb na hlavních trzích a eventuální (nový) závan averze rizika (spojený např. s kauzou dluhového limitu v USA či vysokou inflací v EMU).



Zahraniční forex



Poměrně výrazný růst úrokových sazeb zaznamenaný od středečního zasedání Fedu podpořil před víkendem dolar, takže měnový pár EUR/USD dokonce flirtoval s propadem pod hranici 1,17.

Výsledky německých voleb – ač zajímavé – nepřinášejí žádnou revoluci, které by měla zásadně pohnout německými a potažmo eurovými sazbami, a proto jejich dopad na eurodolar bude zřejmě neznatelný.