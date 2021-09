Nedostatek elektřiny v Číně zavírá továrny, analytici zhoršují výhledy růstu

Problémy s nedostatkem elektřiny v Číně již zastavily výrobu v mnoha továrnách, včetně dodavatelů firem a . Některé obchody na severovýchodě země používají při svícení svíčky a nákupní centra zavřela předčasně. Někteří analytici již zhoršili výhledy ekonomického růstu země, píše agentura Reuters.



Čína bojuje s energetickou krizí kvůli napjatým dodávkám uhlí. Částečně za to může oživení průmyslové aktivity, protože ekonomika se zotavuje z pandemie, ale také přísnější emisní standardy. Od minulého týdne se v mnoha částech severovýchodní Číny zavádí regulace dodávek v době špičky a obyvatelé některých měst si stěžují, že výpadky přichází dříve a trvají déle. Lidé na sociálních sítích píšou, že mají doma zimu, nefungují výtahy ani semafory. Noční teploty v severních regionech se přitom blíží k bodu mrazu.



Podle analytiků krize v dodávkách elektřiny poškodila výrobu v několika regionech a zhoršuje vyhlídky hospodářského růstu země. Výpadky proudu znervózňují i akciové trhy v Číně, a to v době, kdy druhá největší ekonomika světa už vykazuje signály zpomalení ekonomického růstu a není jistá budoucnost zadluženého realitního gigantu Evergrande, který nemá peníze na splácení dluhu.



Čína slíbila, že letos sníží energetickou náročnost, tedy množství energie spotřebované na jednotku ekonomického růstu, zhruba o tři procenta, aby splnila klimatické cíle. Úřady v provinciích také v poslední době začaly více vyžadovat snížení emisí, když se ukázalo, že pouze deset ze 30 regionů v první polovině roku splnilo energetické cíle. Zaměření Číny na energetickou náročnost a dekarbonizaci se podle analytiků nezmění před konferencí OSN o klimatu COP26, která se koná v listopadu.



Výpadky elektřiny již několik týdnů postihují zpracovatelské firmy v důležitých průmyslových centrech na východním a jižním pobřeží. Několik významných dodavatelů společností a muselo zastavit výrobu v některých závodech. Nejméně 15 čínských firem ve svých burzovních prohlášeních uvedlo, že jejich výrobu narušilo omezení dodávek elektřiny. Také více než 30 firem s akciemi na tchajwanské burze a operacemi v Číně muselo kvůli omezením dodávek elektřiny zastavit provoz.



Omezení silně zasáhlo ocelárny, producenty hliníku a cementárny. Podle analytiků bylo odstaveno z provozu přibližně sedm procent kapacity výroby hliníku a 29 procent kapacit výroby cementu. Problémy by mohly mít papírenský a sklářský průmysl, výpadky zasáhly také výrobce chemikálií, barviv, nábytku a sójové mouky.



Analytici banky kvůli nedostatku elektřiny snížili své výhledy ekonomického růstu Číny na třetí a čtvrté čtvrtletí i celý rok. Ve třetím čtvrtletí nyní čekají zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 4,7 procenta místo 5,1 procenta a v posledních třech měsících o tři procenta. Předtím čekali růst o 4,4 procenta. Za celý rok má ekonomika expandovat o 7,7 procenta místo 8,2 procenta. Analytici také varovali, že problémy čínských firem ovlivní globální trhy, ohrožené jsou podle nich zvláště dodávky textilu, hraček a strojních dílů. Analytici z uvádí, že pokud bude omezování výroby trvat delší dobu, mohlo by to ve čtvrtém čtvrtletí snížit růst čínského HDP o jeden procentní bod.



Čína je největším spotřebitelem energie na světě a největším zdrojem skleníkových plynů způsobujících oteplování klimatu. Cílem země je dosáhnout maximálních emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a do roku 2060 snížit emise na čistou nulu.