Čeká Evropu tuhá zima? Zamrznutí dodávek ruského plynu se může protáhnout až do listopadu

Nejhorší evropská energetická krize za poslední desetiletí by se mohla protáhnout až do chladných zimních měsíců. Rusko totiž pravděpodobně nedokáže posílit dodávky minimálně do listopadu. Gazprom v tomto ročním období sice produkuje nejvíce plynu za více než deset let, ale tato dodatečná produkce zůstává doma. Rusko si také potřebuje doplnit své zásoby, které jsou po dlouhé a chladné zimě vyčerpané.

Doplňování zásob přitom má pokračovat až do října. Teprve poté bude podle moci pustit kohoutky do Evropy. Nedostatek domácích zásob přitom přichází v době, kdy Evropa (největší zákazník), čelí krizi zemního plynu, jehož ceny lámou rekordy. To přimělo Mezinárodní energetickou agenturu (IEA), aby vyzvala Rusko k většímu posílení dodávek a skupinu evropských zákonodárců k tomu, aby požadovala prošetření role Gazpromu na této cenové rally.

Ruský plynárenský gigant Gazprom je připraven zvýšit dodávky zemního plynu do Evropy a uzavírat nové smlouvy s evropskými odběrateli, uvedl čerstvě podle agentury Interfax mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ceny zemního plynu v Evropě již letos stouply o více než 250 procent, což vede mimo jiné ke zdražování elektřiny. Skupina poslanců Evropského parlamentu tento měsíc požádala Evropskou komisi, aby prošetřila roli Gazpromu v růstu cen plynu v Evropě, protože chování společnosti v nich "vzbudilo podezření z manipulace s trhem". Zhruba čtyři desítky poslanců vyslovily podezření, že Gazprom postupuje s cílem zvýšit ceny plynu a snaží se vyvíjet nátlak na Evropu, aby souhlasila s rychlým spuštěním nového plynovodu Nord Stream 2.

Eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová tento týden uvedla, že Evropská unie sleduje raketový nárůst cen energií a připravuje návrh nástrojů, jak proti němu bojovat na evropské úrovni. Podle španělské ministryně energetiky a životního prostředí Teresy Riberaové chce Brusel návrhy představit "v příštích týdnech". Před manipulacemi s cenami plynu v Evropě tento týden podle agentury AFP při návštěvě Varšavy varovala americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová. Nord Stream 2 čelí kritice ze strany Spojených států, podle kterých zvyšuje závislost Evropy na ruském plynu a politický vliv Ruska na Evropu.



Zpět k faktům: snížení ruských dodávek škrtí Evropu, které před zimou potřebuje naplnit své vlastních zásoby. Topná sezóna začíná jen za několik týdnů a spotřebitelé čelí vysokým cenám a intenzivní konkurenci s Asií o dodávky zkapalněného zemního plynu, což na krizi ještě přidává.

Podle výpočtů Bloombergu byla na konci loňské zimy zaplněna skladovací místa Gazpromu v Rusku jen z 16 %, což je mnohem méně než běžných 35 % až 40 %. Plynárenský gigant plánuje dokončit doplnění svých ruských úložišť do 1. listopadu a „po tomto okamžiku by mohly být evropskému trhu k dispozici jakékoli přebytečné objemy,“ uvedla v komentáři.

Ruská úložiště

Producent minulý týden uvedl, že do ruských zásob vkládá 325 milionů metrů krychlových plynu denně, což je téměř stejný objem, jaký denně odesílá do západní Evropy. Vysoká domácí poptávka během tuhé zimy způsobila vyčerpání úložišť a letní vlny horka navíc zvýšily využití plynu pro elektrárny. Do toho několik dalších velkých ruských producentů omezilo dodávky.

"Musí doplnit svá vlastní úložiště," řekl tento týden Didier Holleaux, zástupce generálního ředitele francouzského zákazníka Engie a odmítl komentovat, zda Engie požádal o objemy navíc.

plánuje letos odčerpat více než 510 miliard metrů krychlových plynu a odhaduje, že vývoz do Evropy, včetně Turecka, bude činit přibližně 183 miliard metrů krychlových, ačkoli analytici tvrdí, že skutečné toky mohou být vyšší.

Ostatní zákazníci

musí také uspokojit poptávku jiných zákazníků než těch evropských. Letos chce více než zdvojnásobit dodávky do Turecka a také posílá plyn do Asie z polí na východní Sibiři, který nelze použít k zásobování Evropy, protože není napojen na západní plynovody.

Dodávky ruského potrubí do Číny se v první polovině roku oproti předchozímu roku ztrojnásobily a růst bude pokračovat. má za cíl dodat asijským spotřebitelům skrze plynovody až 38 miliard kubických metrů ročně.

má ještě volnou kapacitu k pokrytí špiček poptávky, například během prudkých mrazů, a to téměř 150 miliard kubických metrů ročně, řekl minulý týden generální ředitel Alexey Miller. Tento polštář je každý rok potřeba „na tři nebo pět nebo 10, možná i 12 dní,“ řekl. Není ale k dispozici vždy nebo dlouhodobě.

odmítl komentovat krátkodobé plány produkce i to, zda je možné dosáhnout hladiny zimní produkce dříve. Podle Davletshina z Woodů může být problémem velikost společnosti pravděpodobná časová prodleva mezi rozhodnutím na nejvyšší úrovni ohledně produkce a vývozů a jeho skutečnou implementací.

Smluvní závazky

uvedl, že splňuje všechny smluvní zahraniční závazky a usiluje o uspokojení dodatečné poptávky „kdykoli je to možné“. Skupina evropských zákonodárců ale vyzvala Evropskou komisi, aby prozkoumala roli této společnosti při podílení se na prudkém růstu trhu s tím, že má podezření, že zadržuje určité množství paliva, aby tak zatlačila na EU a urychlila schválení nového plynovodu Nord Stream 2 z Ruska.

IEA tento týden také uvedla, že Rusko „by mohlo pro zvýšení dostupnosti plynu v Evropě udělat více“ a americká ministryně energetiky Jennifer Granholm řekla, že Evropa a Amerika musí být připraveny „postavit se proti“ zemím produkujícím energie, které by mohly „manipulovat s nabídkou, aby z toho měly prospěch.“

Jakákoli potenciální úleva od prudkého růstu cen v listopadu bude záviset nejen na Rusku, ale také na zimních teplotách v Evropě a dodávkách od jiných producentů, jako je Norsko, jehož období údržby těžařským polí se blíží ke konci. Důležitým faktorem bude také dostupnost dodávek LNG.

„nemůže mávnout kouzelnou hůlkou a v krátké době dodat další plyn na jakékoli místo v Evropě, které to vyžaduje,“ řekl Vitaly Yermakov, vedoucí vědecký pracovník Oxfordského institutu pro energetická studia. "Bez ohledu na to, jak moc se snaží, nedokáže sám vyvážit tak obrovský trh jako Evropa."

Nord Stream 2 má do Evropy transportovat 55 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Nynější podmořský plynovod Nord Stream, který je v provozu od roku 2011, má stejnou kapacitu. Plyn z projektu Nord Stream 2 má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.



Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů.

(Zdroj: Bloomberg, čtk, Citigroup, Interfax)