Volby v Česku: SPOLU a PirSTAN chystají vládu s Fialou v čele. Zeman v nemocnici. Sledujeme online

ČAU LIDI!!!!! Práve som sa vrátil z hradu a němám dobré zprávy ako mal kedysi kolega klement. Pozritě vidítě najväčší politický puč v histórii tejto zeme. Ja som vždy bol najlepší ČESKÝ politik a premiér, akého kdy v pamäti, táto krajina podliakov a zlodějov mala. Keby som vám tu chcel napísať všetko, čo som pre vás urobil a ako som túto republiku vo svete zdvihol, bolo by to na knihu. Ale poďme postupně prečo som něvyhral? lebo pirátska dredová chobotnica oblbla niektorých voličov a ja som musel proti nim nasadiť všetky svoje prostriedky a zašlapť tú dredovú chobotnicu do zeme. Ako som ju šliapal a dusil, vyliezla druhá estě väčšia banda starých zlodějov, ktorá sa tvárila ták, ako, že tieto voľby prehrajú, a ja som ich něhal ták. Predstirali, že fialový už je po politickej smrti a po voľbách odídě tam, kam terazky musím já. A to bola chyba. Ja, aj napriek tomu, že som bývalý nomenklatúrny komunista, agent stb som sa postaral o to, že som navždy vykopol komunistickú stranu na smetisko dějín. Ale terazky mňa to mrzí, lebo němám s kým ísť vládnúť. Bol som to ja, kto vravel maturantovi hamačkovi, aby si urobil eště jednu maturitu, že mu ju napíšem zadarmo. Ale on nepočúval somár jeden primtývny, terazky je to prvý vicepremiér a minister vnútra tejto zeme bez vdělania – to je jediné čoho za svoju pollitickú kariéru dosiahol. Ja som mu vravel něber si tú rudú mikinu a on to zle pochopil a rozviedol sa. Aj keď sa pozriem na toho šaša traktoristického s prišitýma ušima a ten mi sľuboval koalíciu, lebo chcel za každú cenu vládnúť, veď aj uši si něhal prišiť, preto terazky zle počuje. Monika sa ho trocha bála, najmä sa bála o svoje kabelky. A čo povedať o japonskom nackovskom migrantovi pitomiovi, ktorý už pred voľbami obsadzoval ministěrsvá zahraničia, vnútra, financií, a školstva? Tieto najdoležitějšie ministěrsvá by obsadzovala táto politická nula? A čo ja? Chcel mňa vykopnúť a teraz je sám v riadnej riti. Budě tam len čtyry roky kaliť vodu a robiť obštrúkcie. Može si tam len cicinu leštiť. A ták musím smutně povedať že viac ako milion hlasov je v riti. To mňa mrzí, lebo keby som je dostal já, eště by som vám ukázal ako sa robí politika, ako dobe viem vládnéť a čerpať. Vysial by som celú úniu a potom by som boľ kráľom európy. A čo pandora pempers? Ja som nič neurobil, kúpil som si vo francúzku cez právnikov chatu (francúzky chateau) a mám sa z toho těrazky posr@ť? Najviac mňa mrzí čo budě s alenkou, ták smutně zízala ako monika. Moj skvelý tým sa terazky rozpadně a ony budú vyšetrovať tie čerpačky do agra. Všák sa bojím, že ích všetkých zatvoria, aj faltynko budě v riti aj ľudia okolo děda pojdu do kelu. Kožený mi ponůkol podnájom na bahame, tak uvidím. Ja som tak dopadol aj vďaka svoji platěným trollom, ktorý šírili něnáviť bez patričnej naléhavosti. Napríklad čert napísal:,,,,, To samé bych přál i ODS ale ti se schovali do koalice… Jinak fandím SPD a šlachtovi…. Spolu se svobodnými jediní volitelní. Vše ostatní je dissaster pro Česko!,,,, vidítě a takýto trotlyi trolly vyhodili svoj hlas a eště nabádali druhých trotlov trollov aby svoje hlasy vyhodili. Ked som to pred chvíľou povedal dědovi v lanoch, ihneď ho odviezla rýchla ambulancia jipka. Ták terazky něviem čo so mnou budě. ÁNO UŽ MI NĚBUDĚ LÍP!!!!!!!!

oradapoisson