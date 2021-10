Jan Bureš: Výsledek voleb je pozitivní pro česká aktiva. Rozpočet 2022 může být prvním testem

Vítězství SPOLU ve volbách a deklarace společné vlády dvou proevropských koalic, potvrzujících prozápadní orientaci Česka, jsou jednoznačně pozitivní zprávou pro česká aktiva. „Je to odlišný signál v kontextu nynější reality střední Evropy, tedy Polska a Maďarska. Ať jsou to investoři v české koruně či českých dluhopisech, tuzemská aktiva by měla nyní v regionu outperformovat,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš v prvním rychlém komentáři k výsledku voleb a jeho provazbě do ekonomiky a na trhy na základě toho, co dosud víme.

Dobře pro korunu či dluhopisy

České volby podle Jana Bureše na rozdíl od polských či maďarských typicky nejsou pro trhy žádné haló, historicky na ně trhy reagovaly minimálně až na výjimky například z doby finanční krize. „I teď z tohoto pohledu nečekám nic zásadnějšího, co by se mělo stát,“ uvádí Jan Bureš. Obecně pak podle něj platí, že vláda dvou koalic je pro česká aktiva podporou.

Fiskální politika si vezme pozornost později

Později, až bude dána dohromady vláda, se trhy podle hlavního ekonoma Patria Finance zaměří na otázku fiskální politiky. „Náš dluh se zvyšuje velice vysokým tempem, jedním z nejrychlejších v EU. Na druhou stranu stále ještě zůstává relativně nízký, plusem je konzervativní centrální banka. Nevidím v této oblasti nic akutního, co by se muselo vyřešit bezprostředně po volbách, ale časem se trhy začnou ptát, co s financemi státu bude. Pozitivním faktorem zde je, že obě koalice mají tuto otázku mezi prioritami relativně vysoko,“ uvádí Jan Bureš.

Při pohledu do volebních programů upozorňuje u otázky konsolidace veřejných financí na určitý nesoulad, například očekávání silnějšího růstu ekonomiky versus nepracování se zvýšením daní. „Je za mne otázkou, zda toto je konzistentní – stabilní daně a konsolidace veřejných financí. Zde bych viděl potenciální třetí plochu mezi pěti stranami dvou koalic,“ soudí Bureš.

Rozpočet 2022 prvním testem?

Zajímavá bude podle Jana Bureše otázka rozpočtu pro rok 2022, který půjde do prvního čtení právě až do nově zvolené Sněmovny. „Tam uvidíme rychle praxi, konkrétní dohady, zda a jaké výdaje osekat,“ upozorňuje Bureš. Návrh státního rozpočtu na rok 2022 schválila vláda 27. září se schodkem 376,6 miliardy korun a to přes nesouhlas koaliční ČSSD. Příjmy státního rozpočtu příští rok by měly být podle schváleného návrhu 1551,1 miliardy korun a výdaje 1927,7 miliardy korun.