Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Zlato i stříbro na nových rekordech

Zlato i stříbro na nových rekordech

13.10.2025 8:45
Autor: Redakce, Patria.cz

Cena zlata k okamžitému dodání dnes atakovala 4060 dolaru (cca 84 tis. Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo nad 51 dolarů za unci. Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.Ten je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.

Americký prezident Donald Trump v pátek odpoledne sdělil novinářům v Oválné pracovně, že počet propuštěných federálních zaměstnanců bude "velký". "Bude to zaměřeno na demokraty," řekl americký prezident. Zopakoval, že se zaměří na programy, o nichž se domnívá, že je upřednostňují demokratičtí politici. Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování amerických vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale obdržet zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují.

Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed), slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů. Ti hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí. Podle analytiků podporuje růst ceny také strach investorů, aby nezůstali pozadu.

Stříbro minulý týden poprvé zdolalo rekord z roku 1980, který činil 50,35 USD za unci. Kov používaný ve šperkařství, v průmyslu i jako kov investiční těží z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech, z omezené nabídky i z růstu ceny zlata. Cenu v poslední době tlačí vzhůru nedostatek volně dostupného stříbra na klíčovém londýnském trhu. Zároveň se prudce zvyšují náklady na půjčky tohoto kovu.

V roce 1980 to byli bratři Huntovi, ropní magnáti a nechvalně známí spekulanti z Texasu, jejichž strach z inflace a víra ve stříbro jako uchovatele bohatství je přiměly k pokusu ovládnout globální trh. Nahromadili více než 200 milionů uncí stříbra, čímž cenu vytlačili těsně nad 50 dolarů za unci. Pak ale cena prudce klesla a zastavila se u 11 USD/oz. Pokud by se vzal v úvahu vliv inflace, pak má současné nominální maximum u ceny stříbra hodnotu zhruba jedné čtvrtiny maxima z roku 1980, uvedla agentura Bloomberg, jejíhož textu si všímá čtk.

 
 

Čtěte více:

Cena stříbra loni stoupla o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let
29.05.2025 17:15
Cena stříbra loni stoupla o 21 procent a v průměru rostla nejvíc za 13 let
Cena stříbra se v roce 2024 meziročně zvýšila o 21 procent a v průměr...
Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci
07.10.2025 15:41
Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci
Nezastavitelné zlato dál pokračuje ve spanilé jízdě. Cena žlutého kov...
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
09.10.2025 16:11
Traders Talk: Raketový růst AMD, zlato a bublina na AI. Které tituly mají prostor pro růst?
Růst akcií AMD, rekordní zlato i otázka, zda už vzniká bublina kolem...
Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách
10.10.2025 12:11
Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách
Goldman Sachs zvyšuje své odhady dalšího vývoje cen zlata, Luke Barrs...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.10.2025
13:58MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
13:31Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
13:21Týdenní výhled: Po další přestřelce v celní válce přichází zklidnění  
12:13Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat  
11:24Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
10:46Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku
10:28Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
9:06Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
8:52Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu  
8:45Zlato i stříbro na nových rekordech
6:49Klesají obavy z bubliny na amerických akciích?
12.10.2025
9:03Víkendář: Příliš AI ovlivňuje lidský mozek
11.10.2025
8:57Víkendář: AI může pomáhat, ale i zradit a vyhrožovat nám
10.10.2025
22:08Prudká korekce na amerických akciích  
17:10Bublina na trhu být nemůže…
16:02Bankrot First Brands odhaluje slabiny systému. Pojišťovny se připravují na vlnu nároků
15:57Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu
13:54Dolar otáčí a posiluje. Sázky na jeho pokles se začínají hroutit  
13:10Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány
12:31Richard Podpiera sjednotí řízení investičních produktů a služeb skupiny ČSOB

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět