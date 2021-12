MakroMixér o tvrdém dopadu drahých energií i českém startupu, který prorazil do nejvyšších pater New Yorku

Český start-up prorazil do nejvyšších pater newyorského byznysu. A to doslova. Co se ale stane, když v newyorské mrakodrapu vypnou proud? I o tom se šéfem společnosti Sharry Josefem Šachtou v novém MakroMixéru. Nejprve ale tři klíčová ekonomická témata: nelehké dopady drahých energií a pro příští rok výhled pro ekonomiku i trhy a autoprůmysl zvlášť. O penězích, byznyse, ekonomice a trzích s nadhledem a chytrými hosty. Přinášíme vám podcast Jana Bureše, hlavního ekonoma Patria Finance a Roberta Břešťana, šéfredaktora Hlidacipes.org s jejich hostem. Výstupy z podcastů naleznete na Patria.cz a Hlidacipes.org a samotné podcasty ve službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast či SoundCloud. Podcast MakroMixér pravidelně vybírá tři důležitá ekonomická témata, ve druhé části vyzpovídává zajímavé a chytré hosty. Zaposlouchejte se!





Jan Bureš a tři ekonomická témata: Drahé energie…

Zhruba před měsícem, měsícem a půl to vypadalo, že energie dosáhly svého vrcholu, s koncem roku ale ceny dále stoupají. „Velká část českých domácností se musí připravit na výrazně vyšší energetické účty. Bolet to bude každého a pro část domácností to bude boj existenční. Máme zhruba 2 miliony lidí, kteří berou méně, než 70 % mediánové mzdy a tito lidé mají jen zřídka úspory. Tisíc a víc korun měsíčně na vyšších cenách energií je zde jasný problém,“ říká hlavní ekonom Patrie Jan Bureš v podcastu.

Vysoké ceny energií jsou jedním z jasných témat, které se propíší do vysoké inflace. „V těch nejvíce pesimistických scénářích může inflace přesáhnout 8 % či až dosáhnout 10 % už v úvodu roku 2022,“ upozorňuje Jan Bureš. „Úkolem pro novou vládu je cílená pomoc pro tyto lidi. Nic ve stylu plošného snížení DPH na energie, ale zacíleno skutečně na ty, kdo se dostávají do nejtěžší situace,“ soudí Bureš.

… autoprůmysl…





Významným tahounem domácí ekonomiky je autoprůmysl. Ten překvapil o něco lepšími aktuálními čísly. Je to obrat k lepšímu? Dle Honzy Bureše nikoli. Autoprůmysl ukázal lepší vývoj v měsíci, který měl být pro sektor nejhorší. Situace subdodávek se ale nijak nelepší. „Příští rok bude extrémně složitý, u Škody Auto dle některých komentářů například nebude vyrobeno zhruba 200 tisíc aut z důvodu nedostatku dílů proti plánu. „Problém nedostatku materiálů je daleko před problémy nedostatku zaměstnanců či kapacit,“ soudí Honza Bureš a dle něj je velkou otázkou například to, jak v automotive segmentu příští rok zareagují mzdy.

… a co nás čeká příští rok

„Mne a většinu kolegů rok 2021 překvapil spíše negativně, celoroční výsledek asi dopadne růstem pod 3 % a poměrně vysokou inflací,“ říká otevřeně Honza Bureš. Rok 2022 bude podle něj lepší pouze za předpokladu, že se průmyslu ve druhé polovině roku 2022 postaví na nohy. „Stojí za třetinou výkonu české ekonomiky, právě výpadky vstupů by se měly utlumit ve druhé polovině roku 2022,“ uvádí také k výhledu v pdocastu Bureš.

Host MakroMixéru: Propojení technologií a nemovitostí v podání Sharry

Proptech. Propojení technologií a nemovitostí. Co je racionální technologie v domě či kanceláři a co technologie pro technologii? O tom všem Josef Šachta ze společnost Sharry - startupu, který vznikl v roce 2016, soustředí se na propojení technologií a nemovitostí a prorazil až do nejvyšších pater newyorského byznysu.

Co znamená proptech v praxi? Je možné budovu „hloupou“, tradiční, přeučit na budou chytrou? Jak to vypadá, když se nadšení pro inovace přežene? O tom všem v podcastu hovoří Josef Šachta, jehož Sharry se soustředí především na kancelářské budovy, ač nemalou částí jeho byznysu je i nový development. Proč stále není od věci hlasický vypínač na zdi a jak efektivně řešit vstup do budovy, parkování v ní, management přístupů bez mobilní aplikace? Jeden ze základních znaků lidí pracujících v realitách je podle Josefa Šachty opatrnost. „Kdykoli přicházíme s nějakým inovativním scénářem, tak musíme znát i plán B pro případ, že nefunguje internet nebo elektřina,“ říká podnikatel.

Sharry a One Vanderbilt jako vstupenka do Ameriky

Dodávka technologií pro nově otevřený, moderní mrakodrap v New Yorku byla pro Sharry podle Šachty zásadním zlomem. „Na konci roku 2018 jsme si uvědomili, že bychom rádi vstoupili na americký trh. Uvažovali jsme tím způsobem, že se ten trh nejprve musíme naučit,“ vypráví Šachta. „Řízením osudu se ale povedlo, že našim prvním domem v New Yorku se stal One Vanderbilt, což je dům, který dnes zná v oblasti realit každý,“ dodává. Otevření mrakodrapu v září 2020 pak bylo podle Šachty velmi symbolické, protože proběhlo v době, kdy byl New York kvůli covidu na dně, lidé New York opouštěli. „Otevření One Vanderbilt tak bylo symbolem toho, že město stále žije a že je stále ambiciózní,“ popisuje podnikatel.

Co stojí za úspěchem relativně mladé firmy na vysoce konkurenčním americkém trhu? „Je potřeba si uvědomit, že ten trh, na kterém se my pohybujeme, je relativně mladý. V rámci něj je tak naše firma poměrně tradiční a dokáže v rámci trhu nabídnout nadstandardní míru zkušenosti.“ New York je podle Šachty specifické město, jeho míra otevřenosti zahraničním firmám je opravdu velká. „Druhá věc je, že náš trh je ze své podstaty globální. To znamená, že s firmami, se kterými spolupracuje v Evropě, spolupracujeme i v USA,“ vysvětluje Šachta. To byl v případě One Vanderbilt zcela zásadní moment, do výběrového řízení totiž firmu uvedl a doporučil jeden z jejích partnerů, se kterým spolupracovala na evropských projektech.

Pro rok 2022 se Sharry chce soustředit na trhy v Západní Evropě a Severní Americe. Slibně se pro firmu podle Šachty rozjížděl trh v Jižní Africe, ten ale velmi silně zasáhla pandemie koronaviru a další rozvoj firmy tam zastavila. Specifická pak je oblast Středního východu. Tamní klienti podle podnikatele nejsou příliš otevřeni tomu, aby systémy jejich budov byly v cloudu. Obavy ze zneužití by v budoucnu mohli pomoci utišit velcí cloudoví poskytovatelé, kteří by měli postavit infrastrukturu datacenter přímo v regionu, velká míra konzervatismu je ale podle Šachty viditelná.

Bezpečnost je podle Šachty obecně obrovské téma, které řeší s každým klientem. Je to podle něj podobné, jako v mnoha jiných oblastech, digitalizace je směr, kterým společnost nyní směřuje „Je ale potřeba si uvědomit, jaký typ dat my schraňujeme. Dovolím si říct, že ten typ dat není supersensitivní,“ podotýká Šachta.

Je pro Sharry vážnou hrozbou konkurence?



Rychlost, snaha o inovativnost a rychlý vývoj, to je podle Šachty jediná obrana před zkopírováním nápadů konkurencí. Vzhledem k probíhající konsolidaci na trhu, kde Sharry působí, ovšem podle něj nyní spíše platí, že velké firmy se raději snaží koupit ty menší, než aby kopírovaly jejich nápady. Několikrát oslovena byla i Sharry. Podle Šachty je však její ambicí „dosáhnout větších úspěchů“ sama.



Obrovský problém vidí Šachta s nabíráním nových zaměstnanců. „Naše republika se musí daleko více otevřít tomu, aby k nám mohli přicházet lidé ze zahraničí,“ podotýká s tím, že bez imigrace podle něj nemůže úspěšně růst žádná ekonomika.



Jak pandemie změnila pracovní zvyklosti podle velkých dat?



Už nyní je vidět, že styl práce se v souvislosti s pandemií Covid-19 změnil. Na jasné závěry ale bude vodné počkat si na odeznění pandemie, protože to, že lidé nyní nejsou v kancelářích, automaticky neznamená, že tam být nechtějí. Obrovským tématem je podle Šachty nicméně dojíždění, na které v Americe reaguje trend hub-and-spoke: některé velké firmy nabízejí menší kanceláře rozprostřené po velkých městech, aby bylo možné docházet do nich a nejezdit do centrály do centra. Sám Šachta však věří, že „setkávání lidí je ve firmách, ve kterých má docházet k alespoň minimální míře kreativity, naprosto zásadní“.



Sledování využití kanceláří je podle Šachty jedním z aktuálních velkých témat, to je však spíše v gesci nájemce. Pro Sharry byli dosud klienti především vlastníci budov a firma nyní v nabídce dat směřuje k pohledu na to, jakým způsobem je budova výkonná jakožto finanční nástroj a jaká je pravděpodobnost, že firmy ve výsledku prodlouží nájemní smlouvu.



Svoji firmu považuje její spoluzakladatel a CEO stále za start-up, který letos začal řešit další kolo investování. Před podpisem je smlouva s nejmenovaným investorem, více však Šachta prozradit nechtěl.



A kde vidí sebe i svoji firmu za pět let? Naši investoři „spoléhají na to, že to celé směřuje k exitu. Je to takové pravidlo firem, které jsou financovány skrze venture kapitál“, podotýká Šachta, kterému to však přijde podobné jako dopředu říkat, že dětská láska stejně skončí rozchodem. Sám se ale nyní soustředí právě na tu dětskou lásku, chce, aby „Sharry byla velká globální firma, která bude dělat skvělý produkt…a na ten exit se opravdu nesoustředím“.

Výstupy z podcastů naleznete na Patria.cz a Hlidacipes.org a samotné podcasty ve službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast či SoundCloud (nejprve na SoundCloud, následně postupně na dalších službách). Podcast MakroMixér pravidelně vybírá tři důležitá ekonomická témata, ve druhé části vyzpovídává zajímavé a chytré hosty. Zaposlouchejte se!