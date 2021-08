Situace ve stavebnictví je tíživá a měla by se řešit, návrat na pandemické ceny možná za deset let, říká v MakroMixéru spolumajitel DEK Vít Kutnar

Palčivá ekonomická témata, jeden exkluzívní host. Pohled tentokrát na prudký růst cen bydlení a stavebních materiálů. O penězích, byznyse, ekonomice a trzích s nadhledem a chytrými hosty. Přinášíme vám sedmý díl podcastu Jana Bureše, hlavního ekonoma Patria Finance a Roberta Břešťana, šéfredaktora Hlidacipes.org s jejich hostem. Tentokrát je to Vít Kutnar, spolumajitel skupiny DEK, největšího prodejce stavebnin v České republice. Výstupy z podcastů naleznete na Patria.cz a Hlidacipes.org a samotné podcasty ve službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast či SoundCloud (nejprve na SoundCloud, následně postupně na dalších službách). Podcast MakroMixér pravidelně vybírá tři důležitá ekonomická témata, ve druhé části vyzpovídává zajímavé a chytré hosty. Zaposlouchejte se!

Na úvod sedmého MakroMixéru pravidelné otázky na aktuální klíčová témata v ekonomice. Nedostupné české bydlení, drahé materiály a návrat koronaviru.

Podle studie Deloitte je bydlení v Česku druhé nejhůře dostupné v celé Evropě, hned za Srbskem, upozorňuje ekonom Patria Finance Jan Bureš. Češi na pořízení bytu o velikosti 70 metrů čtverečních potřebují v průměru více jak 12 ročních platů, za předpokladu, že nevynaloží ani korunu na cokoli jiného. A situace v metropolích je ještě horší. „Naproti tomu jsou v Evropě země, jako je Irsko, kdy jsou to jen tři až čtyři roční platy.“

„Situace se dále zhoršuje, bytů se staví méně,“ pokračuje Bureš, „a ceny bytů, hlavně mimo Prahu, rostou dvouciferným tempem. To vede ke zvyšování sociálních rozdílů mezi těmi, co už mají zainvestováno do bydlení, a mezi těmi, kteří si ho ještě nestačili pořídit.“

„Stavební materiály zdražují po pandemii v průměru o něco více než o 10 procent, ale jsou tady komponenty, které zdražují daleko rychleji, a promítá se to do cen finálních realizací,“ uvádí Bureš. Znamená to, že levněji už nebude? „Těžko očekávat, že by se ceny realizací zlevňovaly.“

Můžeme čekat další zhoršování této situace kvůli koronaviru? „Pokud bude proočkovanost na podzim okolo 60 až 70 procent, mělo by to i při horším počasí zabránit návratu ostrých protipandemických opatření. Proto i my věříme, že bude pokračovat oživení, které nastartovalo ve většině zemí vyspělého světa, ve třetím i čtvrtém kvartále. Tedy pokud nepřijde nějaká daleko horší varianta…“ dodává Bureš.

Stresující situace ve stavebnictví

Souhlasíte s tím, že dnes by začal stavět jen blázen? Tak zní úvodní otázka pro hosta Makromixéru Víta Kutnara, šéfa a majitele největších stavebnin v Česku DEK. Situace na trhu stavebnin je sice stresující, nicméně ne překvapivá a pro všechny subjekty ve stavebnictví nakonec pozitivní, domnívá se Kutnar. „Převažuje nabídka nad poptávkou, a to ve všech segmentech stavebnictví. Pro firmy je ale těžká situace, když zejména se státem uzavřou smlouvu o dílo, a v průběhu období se jim vstupy zvýší v některých případech i o 100 procent, například u fasád,“ dodává. Z pohledu běžného domácího stavitele je ale tato situace velice tíživá, vytváří velké napětí ve společnosti a měla by se řešit,“ dodává Kutnar.

„Zdražuje vše z kovu, ze dřeva a z plastu. Každá oblast je způsobená různými specifiky daného oboru. Vše se to sešlo najednou a je to katalyzované covidem.“ Vrátíme se někdy k předpandemickým cenám? „Ke korekci dojde, ale že by se zlevnilo na cenu pandemie? To jo, ale možná až za deset let, nebo až bude nějaká jiná disrupce,“ říká Kutnar.

Jak je to s dostupností stavebních materiálů? „Stavebnictví je sezónní obor a cyklický obor. To umocňuje situaci, která na trhu je. V současné situaci jsou lhůty delší a nejsme z toho nijak nadšení,“ přiznává Kutnar s tím, že nejhorší je z jeho pohledu změna stavu, kdy během pandemie veškeré zboží stálo relativně méně a dodací lhůta byla krátká, a nyní se musí mnohem lépe plánovat a objednávat třeba až půl roku dopředu.

Tlak na „zezelenání“ faktorem ve zdražování?

Tlak Evropské komise růst cen energií a větší využívání elektromobility může být podle Jana Bureše zárodkem inflačních tlaků u některých stavebních materiálů. Kutnar doplňuje, že cenu některých materiálů poznamená i rostoucí cena emisních povolenek, a to už v příštím roce.

Z pohledu stavebnictví se v souvislosti s tlakem na snižování emisí mění struktura materiálů, Kutnar zmiňuje například měnící se recepturu cementů. „Je to proces, který prochází celým stavebnictvím a je to správně hnané nějakou ekonomickou úvahou. Materiál, který zatěžuje životní prostředí je prostě dražší,“ dodává.

Distribuce, výroba a software

Z pohledu vlastního byznysu je DEK podle Kutnara stále především distributorskou společností, přemýšlí ale také nad budoucností výroby vlastních produktů. Třetí nohou podnikání DEK pak tvoří služby, zejména tvorba specializovaného software, ta ale velkou část tržeb firmy netvoří, „Chceme být in, chceme být na čele rozvoje českého stavebnictví a daří se nám to i v některých oblastech softwaru, zejména softwaru pro rozpočtování“ upřesňuje podnikatel. Jako prostředek pro expanzi na zahraniční trhy je pak potenciál vlastních softwarových řešení podle Kutnara limitovaný vysokou lokálnosti stavebního sektoru v jednotlivých zemích.

Rostoucí ceny stavebních materiálů se do marží firem podle Kutnara viditelně promítají, ale pouze v absolutních hodnotách. “Trh s distribucí stavebního materiálu je mnohem klidnější, než byl v minulosti, není to tak agresivní cenový boj, na který jsme byli zvyklí rok, dva, tří nazpět. Přesto je to ale tak konkurenční prostředí, že marže v procentech prakticky nerostou,“ vysvětluje distributor.

Vliv koronakrize na sektor stavebnictví

Stavebnictví jako celek nebylo koronavirovou krizí příliš zasaženo, myslí si Kutnar. Jako negativní dopad zmiňuje fakt, že koncoví zákazníci nemohli navštěvovat prodejny, což mělo vliv na jak na obrat firmy, tak na množství práce nutné k jeho dosažení. Na začátku pandemie zavedla společnost DEK možnost bezkontaktního vyzvednutí materiálu, ta se ale podle Víta Kutnara již příliš nevyužívá. „Zjistili jsme ale, že naši zákazníci jsou kontaktní. Chtějí jít dovnitř, chtějí se podívat na doplňky, na nářadí. Teď se ta služba využívá třeba z 5 procent nákupů,“ popisuje podnikatel. „Službu plánujeme zachovat, ale určitě to není ten hlavní směr. Vrátíme se k normálu, až se situace uklidní,“ dodává.

Nástupnictví v rodinné firmě

V současné době žije DEK přítomností a hektickou situací na stavebním trhu, o budoucnosti firmy a svém nástupci ale Vít Kutnar přemýšlí. „Nejsem úplně za jedno s tou tradicí rodinných firem, kdy jeden zakladatel něco velkého vytvoří a pak zatíží ty následné generace tím, že se o to musejí starat, vážit si toho a předávat to z pokolení na pokolení, říká podnikatel. „Já doufám, že ve skupině mých potomků se najde někdo, koho to bude bavit a bude to dál rozvíjet. Kdyby to ale nemělo nastat, tak je lepší převést to na majetek, který se nemusí řídit a částečně rozdat na pomoc v nějakých oblastech společnosti,“ uzavírá Vít Kutnar.

