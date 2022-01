Akcie pokračují v zajímavých otočkách. Dnes mají navrch kupci

Na jedné straně snaha využít poklesu, na straně druhé velká nejistota, co se bude dál dít s měnovou politikou. Poslední vývoj trhů odpovídá tomuto dilematu, volatilita zůstává zvýšená a směr trhů se často obrací.



Evropské akcie začaly níž, ale vzchopily se, načež se k nim odpoledne přidala Wall Street. Ačkoli Fed trhy nepotěšil, nesrazil je ani na nová lokální minima, což vzbuzuje větší důvěru, že se nechystá další masivní propad. Slušné denní zisky si drží S&P 500 s +1,4 pct, Nasdaq je v plusu o procento. DAX je půl procenta nahoře, AEX pouze +0,3 pct, CAC 40 přidává 0,6 procenta. V Evropě dá vede Londýn s růstem 1,2 pct.

Výnosy amerických dluhopisů umazávají ze včerejšího nárůstu a křivka dál značně zplošťuje. Německé výnosy jsou trochu výš, přičemž ale z intradenních maxim sestoupily. Eurodolar dál citelně klesá a dnes se už nachází na 1,1160. Stejně tak dál klesá cena zlata.

Výsledky Tesly nedokázaly v investorech vybudit nový optimismus a výhled je přijímán s obavami, takže akcie padají. Finanční čísla a výhled srážejí dolů i .

V rámci nových makrodat potěšil výrazný růst americké ekonomiky, tedy aspoň na první pohled. HDP vyšší o 6,9 pct sice vysoce překonalo odhady, ale struktura odhaluje, že ekonomiku výrazně popohnalo doplňování skladů, už druhý kvartál v řadě. Stálo za necelými 5 procentními body z růstu. Vzhledem k problémům v dodavatelských řetězcích se vyrovnávací funkce skladů hodí víc než dříve, firmy budou moci lépe reagovat na poptávku v dalších kvartálech. Jenže vyskladňování, respektive menší produkce, bude dynamiku HDP následně tlačit dolů. Z pohledu měnové politiky se toho moc nemění, data zapadají do teze Fedu, že ekonomika je silná a je tu prostor pro zvyšování sazeb, aniž by to na ni podstatně dolehlo.

Koruna dnes nestačí na dolar, proti kterému slábne. Vůči euru si však s přispěním pozitivního vývoje na trzích připisuje zisky a obchoduje se na 24,40.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4016 -0.5904 24.5965 24.3777 CZK/USD 21.8760 0.1580 21.9490 21.8160 HUF/EUR 356.2100 -0.5113 361.2900 355.5050 PLN/EUR 4.5576 0.1846 4.5960 4.5457

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1040 -9.0861 7.1316 7.0874 JPY/EUR 128.7250 -0.1075 128.9640 128.4405 JPY/USD 115.3910 0.6542 115.4650 114.6010

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8326 -0.3113 0.8360 0.8322 CHF/EUR 1.0385 0.0467 1.0403 1.0368 NOK/EUR 9.9822 -0.8110 10.1165 9.9544 SEK/EUR 10.4416 -0.2179 10.5005 10.4079 USD/EUR 1.1155 -0.7495 1.1220 1.1133

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4182 0.8788 1.4198 1.4039 CAD/USD 1.2715 0.2985 1.2729 1.2653