Americká ekonomika loni vzrostla nejvýrazněji od roku 1984, hlavně díky výdajům spotřebitelů. Letos však příjmy čeká výpadek

Americká ekonomika loni vzrostla o 5,7 procenta, nejvíce od roku 1984, tedy od doby, kdy zemi vedl republikánský prezident Ronald Reagan. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu. V samotném čtvrtém čtvrtletí růst zrychlil v ročním přepočtu na 6,9 procenta z 2,3 procenta ve třetím kvartálu. Překonal tak očekávání analytiků, kteří podle agentury Reuters očekávali zrychlení tempa na 5,5 procenta.



Největší ekonomika světa se tak zotavila z krátké, avšak devastující recese. V roce 2020 hospodářství zaznamenalo v důsledku pandemie propad o 3,4 procenta, což bylo nejvíce za 74 let. Očekává se, že v letošním roce bude ekonomika pokračovat v růstu, i když pomalejším tempem než loni. Mezinárodní měnový fond (MMF) letos například počítá v USA se čtyřprocentním růstem hrubého domácího produktu (HDP).



Prezident Joe Biden po zveřejnění statistiky uvedl, že jeho plán na podporu ekonomiky funguje. Vyzval zároveň Kongres, aby schválil návrh, jehož cílem je učinit Spojené státy konkurenceschopnější.



"Vyzývám Kongres, aby pokračoval v úsilí a schválil návrhy zákonů, které umožní, aby byla Amerika konkurenceschopnější, které podpoří naše dodavatelské řetězce, posílí náš zpracovatelský sektor a inovace, umožní investovat do našich rodin a do čisté energie, a které sníží i životní náklady," uvedl Biden v prohlášení.



V loňském roce hospodářský růst v USA podporovaly rozsáhlé rozpočtové stimuly a mimořádně nízké úrokové sazby. Americká centrální banka (Fed) však tento týden signalizovala, že v březnu zahájí zvyšování úroků, což zvýší náklady na úvěry a potenciálně může zpomalit hospodářský růst. Řada amerických podniků, zejména v odvětví pohostinství a zábavy, se navíc nadále potýká s negativními dopady šíření nové koronavirové varianty omikron. Mnoho lidí kvůli tomu zůstává doma, poznamenala agentura AP.

Hlavní analytik Patrie: #Powell otevírá možnost rychlého utahování politiky #Fed - https://t.co/Qnxq0PFnD4 pic.twitter.com/9K1Whp38zt

Rychleji než loni ekonomika vzrostla v roce 1984, kdy růst HDP činil 7,2 procenta. I tehdy se hospodářství vzpamatovávalo z recese.Spotřebitelské výdaje, které jsou klíčové pro hospodářský růst, může v letošním roce nepříznivě ovlivňovat výpadek příjmů. V letech 2020 a 2021 totiž vláda posílala domácnostem šeky, aby jim pomohla v době, kdy mnoho podniků bylo kvůli pandemii nuceno propouštět. Vládní podpůrná opatření sice ekonomice pomohla, jejich platnost ale většinou už skončila.Za loňským růstem ekonomiky je především, který dosáhl 7,9 procenta. O 9,5 procenta se zvýšily soukromé investice. V posledním čtvrtletí roku ale spotřebitelské výdaje rostly tempem 3,3 procenta ročně. Naopak tempo růstu soukromých investic vzrostlo na 32 procent, zejména díky tvorbě zásob, čímž firmy reagovaly na vyšší spotřebitelskou poptávku."Hospodářské oživení zůstává velmi silné, ale trend v tempu přírůstků u hlavních kategorií, jako je spotřeba, se postupně snižuje," poznamenali analytici společnosti Contingent Macro Advisors. "I když ta hlavní hodnota je lepší, než se čekalo, zpráva nadále podporuje očekávání, že růst by měl v roce 2022 postupně slábnout," dodali.Hospodářský propad v roce 2020 byl nejvýraznější od roku 1946. Spojené státy tehdy demobilizovaly, v tomto poválečném roce ekonomika vykázala propad o 11,6 procenta.Americké akcie zahájily dnešní obchodování růstem, index S&P 500 přidával asi 0,9 procenta na 4389 bodů. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vykazoval růst skoro o 0,8 procenta na 13.648 bodů. Firmy z tohoto indexu patří často k růstovým podnikům, na které předpoklad zvyšování úrokových sazeb často nepříznivě doléhá více než na zralé firmy.Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, před 16:00 SEČ přidával 0,7 procenta na 97,12 bodu. Nacházel se tak blízko nejvyšších hodnot od poloviny roku 2020.