Bezprecedentní situace na pivním trhu

Dolf van den Brink, který stojí v čele společnosti NV, odpovídal na Bloombergu na otázku týkající se nákladových a cenových tlaků, kterým čelí pivovary. V odpovědi nejdříve vychválil výsledky, kterých jeho firma dosáhla za minulý rok, včetně 12% růstu tržeb a zisků. Letos podle něj bude na ziskovost stále do určité míry doléhat pandemie a s ní spojená omezení. Velkou otázkou je pak schopnost promítat nákladové tlaky do prodejních cen. Včetně toho, jak by se vyšší ceny odrazily v poptávce po pivu.



Podle ředitele Heinekenu byl spotřebitel doposud „docela odolný“. Ukazuje se to na jeho reakci na zvyšování cen v minulém roce, kdy jen ve druhém pololetí pivovar zvedl ceny v průměru o 11 %. Ohledně dalšího vývoje je ale dobrá opatrnost, protože „to, co se nyní děje, je bezprecedentní.“ V posledním čtvrtletí minulého roku zvyšoval ceny tak, aby plně eliminoval růst nákladů v absolutním vyjádření. Jak bylo uvedeno, prodané objemy ale „zůstaly odolné“.



Jednání o cenách pro letošní rok podle ředitele probíhají dobře, patrné ale je, že nákladovým tlakům čelí všichni a není žádnou výjimkou. Tržby z prémiových značek pak rostou dvojnásobným tempem ve srovnání s celým produktovým portfoliem. Ukazuje se tak, že silnější značky jsou odolnější vůči zvedání cen. Jaká je ale vlastně celková cenová strategie v různých zemích? Zvedá například ceny více v některých zemích a dotuje prodeje jinde?



Van den Brink na tyto otázky odpověděl, že pro jeho společnost je rozhodující růst nákladů v dané zemi. Zejména u rozvíjejících se ekonomik se pak přidává ještě vliv měnového kurzu. Právě na těchto trzích byly přitom minulý rok patrně největší nákladové tlaky a ředitel očekává, že tomu tak ještě nějaký čas bude. I prodejní ceny jsou tak zvyšovány nejvíce zde, týká se to konkrétně zemí jako Nigérie či Brazílie. Například v západní Evropě bude zvyšování cen méně výrazné.



Van den Brink je podle svých slov potěšen z toho, jak dochází k otevírání restaurací po celé Evropě, i když návrat do normálu bude „ještě nějaký čas trvat“. Trend je ale pozitivní. Co další vývoj nákladů? Ředitel uvedl, že ohledně letošního roku má firma poměrně dobrý obrázek dalšího vývoje, nejasný je ale rok příští a je několik možných scénářů.



Heineken na svém twitterovém účtu poukazuje na studii od Oxford Economics, podle které pivo generuje 0,8 % globálního produktu, když generuje celkovou přidanou hodnotu ve výši 555 miliard dolarů:





Zdroj: Twitter



Oxford Economics také odhaduje, že pivo přímo a nepřímo vytváří asi 0,8 % celkového počtu pracovních míst ve světové ekonomice.



Zdroj: Bloomberg Markets