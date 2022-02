Britská luxusní automobilka Lotus uvažuje o vstupu na burzu

Britská značka luxusních sportovních automobilů Lotus uvažuje, že během příštích dvou let vstoupí na akciovou burzu, aby tak získala finance na mezinárodní expanzi a na investice do aut s elektrickým pohonem. Informoval o tom dnes list Financial Times (FT), který se odvolává na vedoucí představitele podniku.



Společnost Lotus, jejímž většinovým vlastníkem je čínská firma Geely, v loňském roce své aktivity rozdělila do dvou divizí. První sídlí v anglickém Norfolku a zabývá se výrobou sportovních vozů, druhá divize má sídlo v Číně a plánuje výrobu sportovně-užitkových vozů (SUV) s elektrickým pohonem, píše Financial Times.



Nyní Lotus podle FT začal uvažovat o uvedení akcií této druhé divize na burzu. Cílem primární veřejné nabídky akcií (IPO) by bylo získat kapitál, který by pomohl uskutečnit plány na výrazné zvýšení prodeje.



Loni firma ve své továrně v Norfolku vyrobila 1500 vozů, do roku 2028 však hodlá zvýšit prodej na 100.000 aut ročně. Už v letošním roce by Lotus mohl zahájit výrobu svého prvního sportovně-užitkového vozu v nové továrně v čínském Wu-chanu.



Společnost Geely už loni uvedla na burzu akcie švédského výrobce osobních automobilů Volvo Cars. Primární nabídka, která se uskutečnila na stockholmské burze, vynesla firmě 20 miliard švédských korun (46 miliard Kč).



Geely získala většinový podíl ve firmě Lotus v roce 2017. Od té doby do ní investovala přes tři miliardy liber (87 miliard Kč).



K popularitě značky Lotus v minulosti přispěl mimo jiné film Špion, který mě miloval z roku 1977, ve kterém agent James Bond řídí model Lotus Esprit.