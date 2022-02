Investiční ikona ARK se propadá, její model se obrací proti ní. Je v ní velká skrytá hodnota?

Jednou z nejsledovanějších postav v investičním světě je již nějakou dobu Cathie Wood ze společnosti ARK. Ta je známá mimo jiné svým velmi býčím postojem vůči Tesle a řadě dalších technologických firem. Hodnota jejího portfolia je ale nyní relativně k poslednímu vrcholu asi o 58 % nižší. Wood na CNBC hovořila o tom, že toto portfolio je nyní extrémně podhodnocené, investoři se na něj ale musí dívat z dlouhodobějšího horizontu.



Wood hovořila o tom, že pokud se někdo zaměřuje na návratnost jednoho či dvou čtvrtletí, její firma nic takového nabídnout nemůže a podle ní tak nemůže učinit žádná investiční společnost. Trhy totiž nyní táhnou nahoru a dolů makroekonomické faktory. Wood se ale domnívá, že pro dlouhodobé investory, kteří mají pětiletý horizont, má ARK co nabídnout, protože investiční portfolio této společnosti se dnes obchoduje s obrovským diskontem relativně k jeho hodnotě.



V komentáři od CNBC zaznělo, že řada firem, které ARK vlastní, nyní nevytváří žádné zisky a pracuje se u nich jen s odhadovanou velikostí potenciálního trhu. Valuace takových společností je tudíž velmi nejistá a v principu o nich má smysl uvažovat pouze v rámci delšího časového období. Současné prostředí na trhu pak nenahrává akciím s vysokými valuačními násobky. Může se to změnit, pokud by ekonomika zpomalila své tempo růstu.



Známý investor Josh Brown míní, že ARK činí to, co nikdo předtím nedělal. „Hrají poker s kartami, které ukazují ostatním.“ ARK totiž průběžně informuje o tom, jak se mění složení investičního portfolia, co prodává a co kupuje. Podle Browna je to mimo jiné důvod, proč se média této investiční firmě tak věnují. Tento přístup přitom společnosti pomáhal v době, kdy technologie stoupaly. Pak totiž stačilo, aby oznámila, že koupila nějakou akcii a na toto oznámení reagovala „celá armáda retailových investorů,“ kteří akcii začali kupovat také.







Takové oznámení také zhusta komentovala média, včetně CNBC či Bloombergu, a následně se tak přidávali další investoři zlákaní zájmem o danou akcii a jejím cenovým růstem. „To fungovalo hodně dlouho, ARK získávala nové peníze, vědělo se o ní víc a víc,“ řekl Brown. Jenže tento mechanismus funguje i opačným způsobem a investoři nyní vidí, jaké je portfolio firmy, jak se vyvíjí jeho hodnota a jak z firmy odchází její klienti. „Všichni vidí, že už nezískávají 10 miliard dolarů za čtvrtletí, jako tomu bylo v roce 2021,“ uvedl Brown.



Nyní je tedy podle Browna situace taková, že tradeři a spekulanti jsou schopni využívat poskytované informace i k tomu, aby otevírali krátké pozice na akciích, které vlastní ARK a které jsou pod prodejním tlakem. Podle investora jde o unikátní situaci, protože doposud žádná investiční společnost neinformovala o aktuálním složení svého portfolia. Docházelo tak k tomu, že z některých fondů odcházeli klienti a byly z nich stahovány peníze, ale nikdo zvenčí nevěděl, co fond aktuálně vlastní, a nemohl toho využívat na svých pozicích. „Transparentní, aktivně spravovaný ETF má tento handicap, který v prostředí, jako je to současné, hraje proti němu,“ shrnul Brown.



Zdroj: CNBC