Obchodníci s komoditami se stávají středem pozornosti, když dopady války na Ukrajině odkrývají další hrozby

Obchodníci se světovými komoditami mají obrovský globální dosah, ale většinou jsou v soukromém vlastnictví a jejich činnost tak uniká veřejnému a regulačnímu dohledu. Najednou se zdá, že o nich mluví všichni – a dělají si starosti.



Mezinárodní měnový fond minulý týden zaznamenal obavy o přístup těchto obchodníků k úvěrům a uvedl, že je čas, aby se regulační orgány podívaly na komoditní trhy blíže. Dallaský Fed doporučil těmto firmám přijmout opatření ke zvýšení likvidity. A Rada pro finanční stabilitu označila napětí na komoditních trzích, včetně obrovských marží, které v posledních týdnech tlačily na obchodníky, jako problém, který vyžaduje zvláštní pozornost.



Prudký nárůst cen po ruské invazi na Ukrajinu vyvolal dramatický nárůst požadavků na financování společností, které po celém světě přepravují ropu, kovy a plodiny. Obchodníci využívají banky k financování svých zásilek a také jako protistranu k derivátovým zajišťovacím pozicím. A spolu s dalšími otřesy na komoditních trzích narůstají obavy, že by se mohly skrze banky rozšířit a otřást širším finančním systémem.

„Podobně jako rok 2008 vrhl světlo na celou řadu institucí, kterým předtím nikdo nevěnoval velkou pozornost, tak i tyto jedinečné okolnosti, ve kterých se nyní nacházíme, nasměrovaly pozornost na novou část finančních trhů,“ řekl Steven Kelly výzkumník yaleského programu finanční stability.



Kdo je v centru pozornosti?



Odvětví obchodování s komoditami dominuje skupina převážně soukromých společností. , jedna z mála veřejně obchodovaných firem, je největším obchodníkem a také velkým těžařem. Na ropě vede Vitol Group, přední nezávislý obchodník s ropou, a Trafigura Group stojí v čele obchodování s mědí. Ale také producenti, jako jsou těžaři a vrtaři, v různé míře obchodují s fyzickými komoditami a (stejně jako obchodníci) využívají derivátové pozice k zajištění se proti riziku změny cen.



Tlak na obchodníky, kteří byli po pandemii rozhození volatilitou, ještě zvýšil prudký nárůst cen komodit v důsledku ruské invaze. Několik z nich se rychle rozhodlo zajistit si u bank nové nebo širší úvěrové linky. Ale například skupina evropských obchodníků s energií, která požádala Evropskou centrální banku o nouzové financování, byla zamítnuta.





Proč se všichni tak bojí?



Nápor na obchodníky je sám o sobě důležitý. Hraje zásadní roli v tom, aby se dále otáčela kolečka reálné ekonomiky a také při zajišťování likvidity na trhu. Ale závislost tohoto odvětví na bankovních úvěrech na pokrytí masivní potřeby financování také znamená, že jakákoli hrozba nesplácení by mohla rychle zaplavit světový finanční systém.



Další, čím dál větší oblastí zájmu je mimoburzovní trh s komoditními deriváty. Regulátoři a burzy vidí pozice (pokud vůbec nějaké vidí), které jsou vyjednávány bilaterálně, jen omezeně. A hrozba náhlého a masivního margin callu vede k tomu, že se větší podíl obchodů přesouvá z regulovaných burz na neregulovaný OTC trh.



Co teď?



V posledních týdnech se spustila lavina zpráv, dopisů a oficiálních komentářů, které odrážejí rostoucí pozornost ohledně rizik na komoditních trzích. ECB nedávno požádala banky pod svým dohledem o další informace o jejich expozici na komodity. FSB, která koordinuje práci mezi finančními úřady na globální úrovni, uvedla, že hodnocení potenciálních slabin finanční stability se točí zejména okolo komoditních trhů, marží a pákového efektu. A regulační orgány ve Velké Británii uvedly, že po chaosu na trhu s niklem minulý měsíc se více zaměří na londýnskou burzu kovů.



Obezřetné jsou i samotné banky. Chase, jeden z největších hráčů na globálních komoditních trzích, přezkoumává po událostech na niklu své podnikání s některými komoditními klienty, uvedla agentura Bloomberg začátkem tohoto měsíce.



Co bude dál?



Velkou otázkou je, zda je obchodování s komoditami připraveno na budoucí cenové šoky, zejména pokud se regulátoři zaměří na rozsah expozice bank na toto odvětví. Poté, co ECB odmítla poskytovat záložní financování, navrhla, aby se obchodníci pokusili získat nouzovou likviditu u národních centrálních bank.



Výzva pro obchodníky spočívá v tom, že jakákoli vládní podpora bude pravděpodobně spojena s určitými důsledky, řekl Manish Marwaha, komoditní a průmyslový partner u poradenské společnosti Roland Berger. "Obchodníci budou stát před těžkou volbu. Potřebují peníze, ale pokud je získají od vlád nebo centrálních bank, budou se muset smířit s reflektorem, který bude svítit na jejich operace," řekl. "Budou muset otevřít své účetní knihy a být připraveni poskytnout více podrobností o tom, s čím obchodují, což je zcela v rozporu s tím, jak běžně fungují."



Do budoucna se očekává, že zvýšená kontrola přinese větší regulaci. Pro regulátory je to „příhodný čas“, aby se na komoditní trhy podívali blíže, řekl minulý týden na brífinku Ranjit Singh, zástupce ředitele oddělení měnových a kapitálových trhů MMF.



