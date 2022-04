Nezvyklé chování dolaru a komodit a mimořádně negativní akciový sentiment

Poslední doba přinesla v řadě doposud vzorně se chovajících grafů výrazné mezery. Proměnné, které se po řadu let, či dokonce desetiletí, pohybovaly se slušnými korelacemi, či dokonce závislostmi, se totiž najednou bez varování vydávají opačnými směry. A vznikají mezi nimi nevídané propasti. Jedním takovým příkladem je kurz dolaru a ceny komodit.



Ceny komodit dosáhly lokálního vrcholu na přelomu let 2010/2011, kdy cca končila doba „komoditní – čínská“. Pak zamířily komodity trendově dolů, dolar zase trendově posiloval a docela se kryly i menší vlny na těchto dvou trendech. Mezi lety 2015 – 2020 žádný výrazný směr ani u jedné z proměnných nepanoval, ale vlny se opět docela kryly. V roce 2020 pak vystřelily komodity nahoru a dolar začal oslabovat, v roce 2021 ale obrátil, a zatímco komodity dál prudce rostly, dolar sílí.



O komoditách a dolaru se většinou uvažuje, či uvažovalo z poptávkového směru. Pokud byla poptávka a následně ekonomická aktivita ve světové ekonomice silná, prospívalo to komoditám, dolaru ale moc ne, protože jde v principu o prostředí nahrávající rizikovějším aktivům. A o (domnělé) bezpečné přístavy včetně dolaru moc zájem není. A naopak v době slabé poptávky a ekonomické aktivity, která se často pojí s větší averzí k riziku, sílí dolar, komodity míří opačným směrem.



Tato mechanika ale mizí ve chvíli, kdy se do hry vloží nabídková strana ekonomiky, což se stalo právě po roce 2019. Tenze na nabídkové straně totiž jednak zvyšují poptávku po bezpečnějších aktivech, včetně dolaru. A zároveň zvedají ceny komodit. Dolaru pak samozřejmě pomáhá i výhled na relativní výší sazby v USA relativně ke zbytku světa, tedy výhled na nutnost šlapání na US inflační brzdu. Kam nás poslední vývoj dovedl?



Následující graf od Gavekal Research ukazuje vývoj reálných efektivních kurzů REER dolaru a dalších měn. REER pracuje s domácími cenami a nominálním kurzem a podle tohoto měřítka „dolar vypadá stále dražší“. Konkrétně se u něj REER stále více odchyluje od dvacetiletého plovoucího mediánu, na konci roku 2020 byl cca na něm. Protipólem dolaru je v tomto smyslu euro a japonský jen, zhruba na svém je libra, švýcarský frank a australský dolar:



Zdroj: Twitter



Očekávaný a aktuální úrokový diferenciál a poptávka po bezpečných aktivech tedy vytáhly nominální kurz dolaru na úrovně, na kterých je REER v oblasti rostoucí drahoty americké měny. A jak bylo uvedeno, to vše v době, kdy jsou ceny komodit mimořádně vysoko. A když tu hovoříme o bezpečných přístavech, následující graf od ukazuje jeho odhad vývoje akciového sentimentu. Znatelný je postupný posun do hlubokých negativních hodnot:





Zdroj: Twitter