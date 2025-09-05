Hledat v komentářích

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině

05.09.2025 9:03
Autor: ČTK

Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v celém Česku s výjimkou Prahy. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ČEZ Martin Schreier. Cenu ani jedna z firem neuvedla.

"Při výrobě elektřiny budou hrát v budoucnu klíčovou roli jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Zároveň bude důležitou roli zastávat také plyn jako zdroj pro paroplynové elektrárny a pro nové české teplárny, kterými v České republice nahradíme končící uhelné zdroje," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Akvizicí firmy Gas Distribution podle něj ČEZ doplní portfolio o stabilní společnost v regulované části podnikání, což je výhodné pro akcionáře.

ČEZ koupil Gas Distribution prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet od firmy E.ON. Obchod ještě musejí schválit regulační orgány.

Gas Distribution spravuje síť 4600 kilometrů plynovodů s celkem 111.000 odběrnými místy. Má zhruba 120 zaměstnanců a v roce 2024 distribuovala 2,8 terawatthodin plynu. Skupina GasNet pak spravuje síť 65.000 kilometrů plynovodů, má více než 2200 zaměstnanců, obsluhuje zhruba 2,2 milionu odběrných míst a v loňském roce distribuovala přes 59 terawatthodin plynu.

"Po vypořádání transakce chceme postupně Gas Distribution integrovat do skupiny GasNet. Plyn bude v dalších letech klíčovým médiem pro zajištění energetické bezpečnosti Česka při zásobování elektřinou i teplem a my jsme rádi, že se budeme moci opřít o další odborníky, kteří nám pomohou naše cíle naplnit," uvedl generální ředitel GasNet Andrzej Martynek.

ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V prvním pololetí letošního roku společnost o více než pětinu snížila svůj čistý zisk na 16,5 miliardy korun. Pokles překonal i původní odhady analytiků, podle nichž se v hospodaření firmy projevily zejména vysoké odpisy a daně.


ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Skupina ČEZ kupuje společnost Gas Distribution provozující plynovou distribuční soustavu na jihu Čech a v části Kraje Vysočina


