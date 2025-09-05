ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině

Polostátní energetická společnost koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude rozvádět plyn v celém Česku s výjimkou Prahy. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Martin Schreier. Cenu ani jedna z firem neuvedla.
"Při výrobě elektřiny budou hrát v budoucnu klíčovou roli jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Zároveň bude důležitou roli zastávat také plyn jako zdroj pro paroplynové elektrárny a pro nové české teplárny, kterými v České republice nahradíme končící uhelné zdroje," uvedl generální ředitel Daniel Beneš. Akvizicí firmy Gas Distribution podle něj doplní portfolio o stabilní společnost v regulované části podnikání, což je výhodné pro akcionáře.
ČEZ koupil Gas Distribution prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet od firmy . Obchod ještě musejí schválit regulační orgány.
Gas Distribution spravuje síť 4600 kilometrů plynovodů s celkem 111.000 odběrnými místy. Má zhruba 120 zaměstnanců a v roce 2024 distribuovala 2,8 terawatthodin plynu. Skupina GasNet pak spravuje síť 65.000 kilometrů plynovodů, má více než 2200 zaměstnanců, obsluhuje zhruba 2,2 milionu odběrných míst a v loňském roce distribuovala přes 59 terawatthodin plynu.
"Po vypořádání transakce chceme postupně Gas Distribution integrovat do skupiny GasNet. Plyn bude v dalších letech klíčovým médiem pro zajištění energetické bezpečnosti Česka při zásobování elektřinou i teplem a my jsme rádi, že se budeme moci opřít o další odborníky, kteří nám pomohou naše cíle naplnit," uvedl generální ředitel GasNet Andrzej Martynek.
ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V prvním pololetí letošního roku společnost o více než pětinu snížila svůj čistý zisk na 16,5 miliardy korun. Pokles překonal i původní odhady analytiků, podle nichž se v hospodaření firmy projevily zejména vysoké odpisy a daně.