Detail - video

Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato

15.10.2025 17:21
Autor: Redakce, Patria.cz

Navzdory obnovené obchodní válce mezi USA a Čínou zůstávají akciové trhy klidné. V rozhovoru pro podcast Traders Talk makléř Palo Mokoš z Patria Finance vysvětluje, proč investoři sází na „Trumpovo vyměknutí“, jak silný start mají banky z Wall Street, co přinesly výsledky ASML a Louis Vuitton — a proč by zlato mohlo být na hraně přepálenosti.

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

 

Obsah:
00:00:23 Obchodní válka Čína-USA
00:02:26 Začátek výsledkové sezony
00:04:14 Výsledky ASML
00:06:46 Tip Pala Mokoše
00:08:59 Zlato na rekordech

Trhy sází na „TACO Trade“

Obchodní napětí mezi USA a Čínou se znovu dostalo do centra dění, ale trhy zůstaly nečekaně klidné. „Původní zpráva jako byla blesk z čistého nebe a hodně vystrašila investory,“ říká Palo Mokoš. „Ale Trump, jak už to má ve zvyku, velmi rychle přispěchal s úpravou svých přísných komentářů a tím trhy uklidnil.“

Podle Mokoše investoři sází na známý scénář „TACO Trade“ – tedy na to, že Trump po ostré rétorice nakonec změkčí postoj a otevře cestu k vyjednávání. „Je to jeho typické chování. Nejprve vystraší, aby získal lepší vyjednávací pozici, a pak postupně mírní,“ říká Mokoš a dodává, že sám volí spíše opatrný přístup: „Ve mně to zanechává pochyby o dalším vývoji trhu. Vyčkávám, jestli se znovu necháme uchlácholit tím, že všechno je v pořádku.“

Výsledková sezóna přináší překvapivý optimismus

Pozitivní náladu na trzích podporuje start výsledkové sezóny. Podle Mokoše je neobvyklé, že analytici ještě před jejím začátkem zvyšovaly odhady – obvykle je tomu naopak. Banky jako JPMorgan, Bank of America a Morgan Stanley následně vykázaly velmi silná čísla. „Zvlášť u Bank of America a Morgan Stanley vidíme v předobchodní fázi růst o 4–5 %.“

Výsledkovou sezónu ale zároveň doprovází nejistota způsobená pokračujícím shutdownem v USA – absence makrodat ztěžuje Fedu rozhodování o sazbách. „Je to paradoxní situace. Fed bude rozhodovat, ale nemá pro to žádné podklady,“ upozornil Mokoš.

Evropské první vlaštovky

Evropskou část sezóny odstartovala nizozemská ASML, klíčový výrobce zařízení pro produkci čipů. Akcie po výsledcích přidaly kolem 4–5 %. „Investoři si možná zvykli na špatné reakce na výsledky, takže teď byli příjemně překvapeni,“ říká Mokoš. Firma těží z AI boomu, ale přetrvávající problémy v Číně brzdí výraznější růst.

Silnou odezvu zaznamenaly také výsledky LVMH. Tento luxusní gigant po dvou kvartálech poklesu tržeb oznámil návrat k růstu o 1 %. „Stačilo jedno procento, aby akcie vystřelily až o 13 %,“ doplňuje Mokoš. Optimismus v Číně navíc povzbudil i konkurenty jako Hermes nebo Kering, díky čemuž francouzský index CAC 40 vzrostl o více než 2 %.

Příští týden bude „nabitý velkými jmény“. V úterý reportuje Netflix, následovat budou Tesla, Ford, Intel a těžařský gigant Newmont.

AMD a opatrnost na indexech

Z individuálních titulů Mokoš stále sleduje AMD. Po prudkém růstu však zůstává stranou a vyčkává: „Při pohledu na graf je to děsivé, jak moc jsme se odchýlili od dlouhodobých průměrů. Ale fundamentálně tam prostor ještě je.“

Zároveň upozorňuje, že indexy mají za sebou velmi silný rok. „S&P 500 přidal kolem 13 %, Nasdaq dokonce 15–16 %. To je pro mě mentální brzda, jestli ještě vstupovat.“

Z pohledu klientů Patria Finance je stále největším lákadlem AI sektor. „Vidíme vysoký zájem o cokoliv spojené s umělou inteligencí – i u nových firem, které nemají žádné tržby,“ uvedl Mokoš. „Ta bublina pořád jede a nikdo neví, kde se zastaví.“ Podle něj dává smysl být v tomto trendu, ale s opatrností a nastavenými stop-lossy.

Zlato technicky přepálené

Zlato i stříbro pokračují v růstu. Zlato dokonce překonalo hranici 4 200 USD za unci, což je historické maximum. „Z pohledu technického je to extrémně přepálené,“ varuje Mokoš. „Od 50denního průměru jsme 13–14 % nad, což se za posledních 15 let téměř nestalo.“ Podle něj tak může jít o klimatický vrchol s rizikem prudkého obratu. „Možná vzniká zajímavá situace pro short, i když to pro mě jako trendového obchodníka není přirozené,“ uzavírá makléř. 

 
 

