Vyšší ceny baterií zájem o elektromobily neochlazují. Podle Elona Muska jsou čísla o inflaci podceněná

Elektromobily po celém světě půjdou letos na dračku, přestože ceny baterií prudce rostou. Zásadně se tím převrací více než desetiletý scénář konvenčního automobilového průmyslu, který hlásá, že prodeje elektromobilů vypuknou až poté, co se náklady na baterie dostatečně sníží.

V letošním roce zůstává poptávka po elektrických vozidlech silná, i když průměrné náklady na lithium-iontové baterie v prvním čtvrtletí vyletěly až na odhadovaných 160 USD za kilowatthodinu z 105 USD v loňském roce. Náklady rostly kvůli narušení dodavatelského řetězce, sankcím na ruské kovy a spekulacím investorů. Například u nejprodávanějšího elektromobilu v Číně (menší vozidlo Hongguang Mini) navyšují rostoucí náklady na baterie základní cenu vozidla o téměř 1 500 USD, což dělá 30 % základní ceny.



Šéf Tesly Elon Musk při hovoru s analytiky uvedl, že stále chce, aby byla co nejdostupnější, ale stěžoval si právě na rostoucí ceny. „Myslím, že oficiální čísla ve skutečnosti podceňují skutečnou velikost inflace. A zdá se, že inflace bude pravděpodobně pokračovat alespoň po zbytek tohoto roku.“ V některých případech, řekl Musk, letos požadují dodavatelé Tesly 20% až 30% zvýšení nákladů na díly oproti roku 2021. „Co udržuje náklady alespoň krátkodobě nízké, je to, že jsme uzavřeli smlouvy s dodavateli. Ale až tyto modulární smlouvy vyprší, začneme pozorovat potenciálně významný nárůst nákladů,“ varoval Musk.



Na druhou stranu také ceny benzínu a nafty raketově vzrostly od doby, co Rusko napadlo Ukrajinu. A experti poznamenali, že stále více kupujících tlačí k výběru elektromobilů obavy o životní prostředí, i přes nestabilní ekonomiku.



Andy Palmer, předseda slovenského výrobce baterií do elektromobilů InoBat, říká, že marže v průmyslu baterií jsou již nyní velice úzké, takže „rostoucí náklady budou muset být přeneseny na výrobce automobilů“. A výrobci od Tesly až po SAIC-GM-Wuling, který vyrábí zmíněný Hongguang Mini, už přenesli vyšší náklady na spotřebitele dvouciferným zvýšením cen elektromobilů. A další je možná přijdou.

nicméně podle Muska další zdražování zatím neplánuje, protože v aktuálních cenách je již odraženo očekávání budoucího vývoje nákladů. „Současné ceny jsou za vozidlo dodané v budoucnu za šest až 12 měsíců, takže toto je náš nejlepší odhad," uvedl Musk.



Také další výrobci vozidel, jako je Mercedes-Benz, pravděpodobně přesunou zvýšení na zákazníky, pokud budou ceny jejich surovin nadále růst. "Musíme zachovat marže," řekl agentuře Reuters technologický ředitel Markus Schaefer.



Ale nakupující se zatím nenechávají odradit. Celosvětový prodej elektromobilů v prvním čtvrtletí podle odhadů EV-volumes.com vyskočil téměř o 120 %. Čínské společnosti Nio, Xpeng a Li Auto dosáhly v březnu rekordních prodejů. A dodala v prvním čtvrtletí rekordních 310 000 elektromobilů.





Jiný typ zlomového bodu



„Zdá se, že jsme narazili na jiný zlomový bod – emocionální nebo psychologický bod zlomu mezi spotřebiteli,“ uvedl Venkat Srinivasan, ředitel Centra pro kolaborativní výzkum ukládání energie americké vlády při Argonne National Laboratory v Chicagu. Řekl, že "stále více lidí" si bude elektromobily kupovat "bez ohledu na cenu baterie a vozidla".



Tento prudký nárůst nákladů na baterie by mohl být odklonem od dlouhodobého trendu, kdy rostoucí výroba posledních 30 let stlačovala náklady technologická vylepšení. Data z průmyslu ukázala, že průměrné náklady 105 USD za kilowatthodinu v roce 2021 byly téměř o 99 % nižší oproti 7 500 USD v roce 1991.

Podle odborníků ale zůstanou náklady na baterie vyšší i příští rok, pak je ale pravděpodobně na místě další velký pokles s tím, jak velké investice automobilek a dodavatelů do těžby, rafinace, výroby i diverzifikace zdrojů na výrobu bateriových článků překlopí tržní nerovnováhu z nedostatku na přebytek. "Je to jako bublina - a aby se tato bublina ustálila, bude to trvat minimálně do konce roku 2023," řekl konzultant Prabhakar Patil, bývalý výkonný ředitel LG Chem.



Britská společnost zabývající se výrobou baterií Britishvolt má v roce 2024 zahájit výrobu ve 45-gigawatthodinové továrně v severovýchodní Anglii. Hlavní ředitelka pro strategii Isobel Sheldon uvedla, že od dodavatelů surovin dostává radu, aby „neupravovala své ceny hned, ale počkala na dalších 12 měsíců, a pak ceny upravila, protože vše bude na vyrovnanější úrovni“. "Toto nadměrné zabezpečování zdrojů by mělo být do té doby za námi," dodala.



Poptávka přebíjí nabídku



Průmysl dlouho čekal na zlomovou cenu bateriových článků ve výši 100 USD za kilowatthodinu, protože při ní dosahuje elektromobil cenové parity s ekvivalenty na fosilní paliva. Ale s rostoucími cenami benzínu a měnícími se preferencemi spotřebitelů na tom už nemusí tolik záležet, doplňují analytici.



Poptávka po bateriích v Číně a na dalších trzích „roste rychleji, než si lidé mysleli – rychleji než nabídka materiálů“, řekl Stan Whittingham, spoluvynálezce lithium-iontových baterií a laureát Nobelovy ceny za rok 2019.



Obavy o životní prostředí a klima také motivovaly kupující, zejména mladší lidi, aby dali přednost elektromobilům před konvenčními auty na fosilní paliva, řekl Chris Burns, generální ředitel společnosti Novonix, dodavatele materiálů pro baterie se sídlem v Halifaxu.

„Mnoho mladších lidí, kteří vstupují na trh, činí nákupní rozhodnutí nad rámec jednoduché ekonomiky a říkají, že chtějí řídit pouze elektromobil, protože je to lepší pro planetu,“ říká Burns. "Ti dělají ten nárůst, i když by bylo levnější" řídit benzinové auto. "Nemyslím si, že přestanou vycházet zprávy, které se snaží dokázat, že trend cen baterií klesá k 60 nebo 80 USD za kilowatthodinu, ale je možné, že se tyto cíle nikdy nepodaří splnit," řekl. "Nicméně to neznamená, že přijetí elektromobilů neporoste."

Zdroj: Reuters, CNBC