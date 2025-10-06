Těžaři zlata letos válcují technologické akcie. Mezi nimi září i tento tip Patrie

Zatímco svět investic žije boomem umělé inteligence a technologických akcií, ti, kdo vsadili na zlato, slaví. Index zlatých těžařů MSCI letos výrazně překonává výkon polovodičového sektoru. Zlato se tak stává nejen bezpečným přístavem, ale i překvapivým skokanem roku, podpořeným nákupy centrálních bank a dedolarizací.
Navzdory veškerému povyku kolem umělé inteligence a prudkému růstu akcií polovodičových firem byly letos akcie těžařů zlata lepší investicí, píše Bloomberg. Index světových zlatých akcií MSCI vzrostl letos přibližně o 135 %. Tímto tempem míří k historicky největšímu pozitivnímu rozdílu vůči výkonu indexu globálních polovodičových firem, který si připsal růst o 40 %.
Tento překvapivě velký rozdíl zdůrazňuje klíčovou dynamiku letošních globálních trhů. Zatímco investory žene strach z promeškané příležitosti (FOMO) k honbě za čímkoli, co souvisí s AI, láká je zároveň neúnavný růst zlata, které ve velkém nakupují také centrální banky po celém světě.
„Zlato a zlaté těžařské firmy patří mezi mé nejoptimističtější střednědobé tematické sázky,“ uvedla Anna Wu, investiční stratéžka pro více tříd aktiv ve společnosti Van Eck Associates v Sydney. Zlato má přitažlivost bezpečného přístavu, „zatímco těžaři zlata navíc těží z růstu marží a přehodnocení valuací“.
Zlato samotné letos vzrostlo o více než 45 %, dosáhlo několika historických maxim a směřuje k nejlepšímu roku od roku 1979. Kromě nákupů centrálních bank ho podporuje i snižování sazeb ze strany Fedu, trend dedolarizace a rostoucí objemy držené v ETF fondech krytých zlatem, uvádí Bloomberg.
Mezi tahouny indexu zlatých těžařů MSCI patří Newmont, který je také v Investičních tipech Patrie, a Agnico Eagle Mines, jejichž akcie obchodované v New Yorku se v roce 2025 více než zdvojnásobily. Akcie společnosti Zijin Mining Group vzrostly v Hongkongu o více než 130 %, čímž překonaly i zisky čínského AI favorita Alibaby.
U Newmontu navíc došlo v posledním reportovaném kvartálu k náladové opatrnosti. "Ve druhém kvartálu klesly náklady na vytěženou unci asi o 4 %," uvádí analytik Patria Finance Jakub Blaha v Analytickém radaru. To má podle něj spolu s rostoucí cenou zlata pozitivní vliv na marži. Firma zároveň divestuje doly, které získala do Newcrest, a v portfoliu drží jen ty nejefektivnější. Kombinace nižší nákladovosti a rostoucí ceny zlata mluví podle něj jasně ve prospěch tohoto těžaře.
Navíc valuace jsou v sektoru drahých kovů mnohem méně problematické než v technologickém sektoru. Index zlatých těžařů MSCI se obchoduje za 13násobek očekávaných zisků, což je mírně pod pětiletým průměrem. Naproti tomu index polovodičových firem je na 29násobku, výrazně nad svým pětiletým průměrem.
„I po téměř vertikálním růstu ceny zlata působí násobky těžařů uvolněně, protože jejich zisky rostou rychleji než ceny akcií,“ uvedla Charu Chanana, hlavní investiční stratéžka Saxo Markets v Singapuru. „Pokud se zlato udrží poblíž rekordních hodnot, hraje matematika cash flow stále ve prospěch vysokých marží.“