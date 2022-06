'Kupujte dno' zní na čínských akciích stále hlasitěji. Optimismus zvyšují zrušená opatření proti covidu v Šanghaji

Investoři se v Číně snaží vytěžit každou dobrou zprávu. Zrušení protiepidemických opatření v Šanghaji zmírňuje tlak na ekonomiku, která se potýká s problémy.



Trojnásobně zapákované čínské akciové ETF zaznamenalo v úterý rekordní nárůst objemu na téměř šestinásobek denního průměru. Pondělní data ukázala, že zahraniční investoři minulý měsíc nakoupili akcie v Šanghaji a Šen-čenu za 2,5 miliardy dolarů a hedgeové fondy, zdá se, pokryly své krátké pozice poté, co je v polovině března rozhodila blesková rally.





Nový zájem o čínské akcie pomáhá nastartovat oživení ekonomiky oproti nepovedenému začátku roku, kdy opatření proti covidu zhoršila již tak zpomalující ekonomiku. Index CSI 300 pevninských akcií se vyšplhal o 8 % ze svého minima z konce dubna a snížil ztráty za letošní rok na přibližně 17 %. Oživení na čínských akcií však provází volatilita a neklid. Trhy se vydaly cestou dvou kroků vpřed a jednoho kroku vzad. Index Hang Seng China Enterprises dnes naopak přerušil třídenní sérii zisků a umazal 1,8 %, když obchodníci vybírali zisky.

Ale to, že se podařilo generovat zisky i přes neuspokojivá ekonomická data, podporuje touhu investorů nezůstat při dlouhodobějším oživení stranou vzhledem k tomu, jak hluboko akcie klesly. Zatímco přísné dodržování principu Covid Zero nadále dopadá na výhled na čínské trhy, uvolnění omezení v Šanghaji po dvouměsíční blokádě by mělo podnítit vyšší aktivitu.



"Druhé čtvrtletí značí dno: Šanghaj se znovu otevírá a 33 stimulačních politických opatření se začíná projevovat," řekla Wendy Liu, hlavní akciová stratéžka pro Asii a Čínu u v Hongkongu. "Znovuotevření může také pomoci sentimentu investorů, protože v Šanghaji sídlí velký počet analytiků, obchodníků a manažerů portfolií."



Je nepravděpodobné, že by vláda ustoupila ze své strategie Covid Zero, což znamená, že budoucí ohniska nákazy budou i nadále potírána opatřeními na omezení šíření viru, která dopadají na ekonomiku. K tomu slabá nálada kupců domů a krize likvidity developerů vytváří tlak na trh s nemovitostmi. A zatímco úřady podnikají kroky k posílení ekonomiky, čínské banky se snaží najít podniky, kterým by půjčovaly.



„Nemyslíme si, že nyní je ten správný čas, aby investoři skočili na trh a nakupovali při poklesu,“ řekla ve středu v rozhovoru pro Bloomberg TV stratéžka Laura Wangová. "Stále tu je řada rizikových faktorů, které právě teď pozorujeme, a myslíme si, že je potřeba počkat si další kvartál až dva."





Ale na druhou stranu tu jsou také náznaky, že se ekonomický výhled zlepšuje. Mnoho obyvatel Šanghaje se může od středy volně pohybovat a továrny obnovují svůj provoz. Data z tohoto týdne ukázala menší než očekávaný pokles výroby a produkce služeb za květen a čím dál více místních vlád obnovuje cestování napříč provinciemi.



„Oblastí, kde vidím příležitost, jsou čínské akcie,“ řekla Kristina Hooper, hlavní stratéžka pro globální trh u společnosti Invesco. "Valuace jsou velmi atraktivní."

Zdroj: Bloomberg