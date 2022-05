Víkendář: Čína si vybírá vítěze i poražené, Korea si ve stejné fázi rozvoje vedla lépe

Může k pokračujícímu rychlému růstu čínské ekonomiky dopomoci další urbanizace této země či třeba zvýšení věku odchodu do důchodu? Ekonom Noah Smith ve včerejší části své úvahy vysvětloval, proč ani tyto faktory nemusí eliminovat stárnutí čínské populace a její vliv na ekonomickou aktivitu. Jak je to ale s produktivitou, která je v delším období hlavním faktorem určujícím hospodářský rozvoj?



Smith poukazuje na některé názory, podle kterých je Čína stále jen asi na jedné čtvrtině produktu na hlavu zemí jako Spojené státy. Z tohoto pohledu by měla mít stále velký prostor pro další ekonomický růst. Jenže „na světě je stále hodně zemí, které dalšího růstu nedosahují, přestože i ony by takový prostor měly mít.“ Klíčem je právě zmíněná produktivita.



Podle ekonoma „lze vybudovat velkou zásobu fyzického kapitálu, ale po určité době již záleží hlavně na efektivitě jeho využití.“ Čína si pak v tomto ohledu „během posledních patnácti let nevede nijak zářně“. The Lowy Institute v této souvislosti poukazuje na to, že slábnutí tempa růstu produktivity se v Číně dostavilo mnohem dříve než v jiných asijských ekonomikách včetně Jižní Koreje. Jinak řečeno, tyto země dokázaly při podobných příjmech, jaké nyní pozorujeme v Číně, zvyšovat svou produktivitu mnohem rychleji.



Podle některých názorů může Číně v této oblasti pomoci zvyšování úrovně vzdělávání. Hlavní naděje jsou ale podle Smithe upírány směrem k průmyslové politice. Jednoduše řečeno k tomu, že vláda přesune zdroje od těžkého průmyslu směrem k moderním technologiím, softwaru, polovodičům a podobně. Podle Smithe tato politika může slavit určité úspěchy, ale v případě Číny se od jiných zemí liší v jednom významném aspektu. V Číně se vláda snaží vybrat nejen budoucí vítězné firmy a odvětví, ale i ty, které budou na opačném konci spektra. Podle Smithe přitom jinde podporují vítěze, ale nesnaží se zároveň penalizovat jiná odvětví a firmy, které podle vlády nemají budoucnost.



Smith píše, že je nepravděpodobné, že by lidé, kteří budou vládní politikou vytlačeni z odvětví, jako je stavebnictví, začali hned zakládat IT firmy. Čínská vláda už také podle ekonoma začíná couvat ze svého tahu proti internetovým firmám, nutí ji k tomu slábnoucí tempo hospodářského růstu. Jenže podle ekonoma již bylo poškozeno jak toto odvětví, tak celkový podnikatelský duch v zemi.



Ekonom svůj pohled uzavírá s tím, že možná se čínské vládě povede přijít s novým typem úspěšné průmyslové politiky. Jde ale o předpoklad, na kterém podle Smithe stojí teze o dalším rychlém rozvoji čínského hospodářství. Spolu se schopností nějak eliminovat negativní dopady demografického vývoje.



Zdroj: Noahpinion