BNP Paribas má prý zájem o nizozemskou ABN Amro, vlastněnou státem. Akcie jdou nahoru

vyjádřila zájem o možné převzetí nizozemské retailové banky ABN Amro, kterou od finanční krize vlastní nizozemská vláda. Tvrdí to zdroje, na které se odvolává agentura Bloomberg. Akcie ABN Amro po spekulacích přidaly až přes 18 procent, akcie francouzského bankovního domu byly naposledy o 1,3 procenta silnější.

Podle zdrojů není jisté, zda jednání vyústí v pevnou nabídku- Nizozemská vláda se v tomto okamžiku zájmem ze strany francouzské banky údajně seriózně nezabývá. Zájem o ABN Amro ale prý vyjádřily i jiné banky. Nizozemské ministerstvo financí se ke spekulaci dnes odmítlo vyjádřit.

Přeshraniční bankovní fúze byly v posledních letech v Evropě vzácností. Zisky bank se trápily se zápornými úrokovými sazbami a manažeři čekali na posun s bankovní unií.

Na se v případné konsolidaci evropského bankovního sektoru dlouhou dobu pohlíží jako na pravděpodobného nabyvatele. Banka se dosud držela stranou a volila si jenom menší cíle. Její potenciál sáhnout si na větší transakci ale podpořilo nedávné rozhodnutí regulátorů dívat se na zahraniční expozice v rámci bloku jako na domácí transakce, které se nepovažují za tolik rizikové.

, která je největší a nejhodnotnější bankou v eurozóně, aktuálně prodává svoji americkou retailovou divizi kanadské Bank of Montreal za 16 miliard dolarů v hotovosti. Na případnou transakci by tedy mohla mít po ruce víc peněz. Banka ale také slíbila odkoupit zpět akcie za 4 miliardy EUR a vložit přebytečné finanční prostředky do dalšího růstu.

Nizozemsko utratilo za záchranu ABN Amro skoro 22 miliard EUR. V roce 2015 dostalo banku na burzu a odprodalo část svého podílu, pořád ale drží většinu akcií. Nizozemský stát by podle Bloombergu rovněž mohl zvolit prodej dalších akcií na trhu, což by mu umožnilo získat peníze, a ponechat si přitom částečnou kontrolu.

Kdysi jedna z největších světových bank ABN Amro se v rukou státu změnila v komerční banku, soustředěnou na domácí trh. Letos akcie ABN Amro klesly o zhruba 10 procent, což jí dává tržní hodnotu 10,9 miliardy EUR.

V Nizozemsku by plány francouzského domu mohly narazit na politický odpor. Ze sňatku z roku 2004 vzešly spolu se zfúzovanou leteckou společností také časté spory mezi jejími manažery a vládou v Amsterodamu.

Ani případná změna ústředí by se Nizozemsku nemusela líbit. Společnost už dříve přesunula svoje nejvyšší vedení z Haagu do Londýně a loni se svého názvu vypustila „Royal Dutch“. Do Británie ostatně přesunul i svoji rezidenturu pro daňové účely.

Zdroje: Bloomberg, Reuters, Patria.cz